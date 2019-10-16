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РИА Новости

В Испании остановили движение поездов между Барселоной и Фигерасом

10:08 16.10.2019 (обновлено: 10:28 16.10.2019)
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© РИА Новости / Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанкАкция сторонников независимости Каталонии в Барселоне
Акция сторонников независимости Каталонии в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Акция сторонников независимости Каталонии в Барселоне
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Движение высокоскоростных поездов между Барселоной и Фигерасом (провинция Жирона) было прервано в среду утром из-за инцидента на железной дороге, который власти охарактеризовали как "саботаж", сообщает газета Mundo.
Инцидент произошел в 6.40 утра по местному времени (07.40 мск). По данным издания, произошедшее повлияло на систему железнодорожной сигнализации. В свою очередь агентство Efe со ссылкой на источники сообщает, что оптоволоконный кабель был "намеренно перерезан" на нескольких участках пути, что отразилось на работе системы связи.
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По данным источников Efe, пока не известно, когда движение поездов будет восстановлено, поскольку существуют проблемы с доставкой необходимых материалов.
Акции протеста в Каталонии начались в понедельник, после того как Верховный суд вынес приговор каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. В результате беспорядков, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, в понедельник пострадал 131 протестующий и около 70 стражей правопорядка.
В течение двух последних дней радикалы перекрывают дороги и железнодорожные пути в различных регионах автономного сообщества. Во вторник по меньшей мере на двух трассах происходили столкновения между радикалами и полицией. До сих пор остаются заблокированными несколько дорог.
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