В Испании остановили движение поездов между Барселоной и Фигерасом

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Движение высокоскоростных поездов между Барселоной и Фигерасом (провинция Жирона) было прервано в среду утром из-за инцидента на железной дороге, который власти охарактеризовали как "саботаж", сообщает газета Движение высокоскоростных поездов между Барселоной и Фигерасом (провинция Жирона) было прервано в среду утром из-за инцидента на железной дороге, который власти охарактеризовали как "саботаж", сообщает газета Mundo

Инцидент произошел в 6.40 утра по местному времени (07.40 мск). По данным издания, произошедшее повлияло на систему железнодорожной сигнализации. В свою очередь агентство Efe со ссылкой на источники сообщает, что оптоволоконный кабель был "намеренно перерезан" на нескольких участках пути, что отразилось на работе системы связи.

По данным источников Efe , пока не известно, когда движение поездов будет восстановлено, поскольку существуют проблемы с доставкой необходимых материалов.

Акции протеста в Каталонии начались в понедельник, после того как Верховный суд вынес приговор каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. В результате беспорядков, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, в понедельник пострадал 131 протестующий и около 70 стражей правопорядка.