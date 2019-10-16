В Испании остановили движение поездов между Барселоной и Фигерасом

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Движение высокоскоростных поездов между Барселоной и Фигерасом (провинция Жирона) было прервано в среду утром из-за инцидента на железной дороге, который власти охарактеризовали как "саботаж", сообщает газета Mundo.
Инцидент произошел в 6.40 утра по местному времени (07.40 мск). По данным издания, произошедшее повлияло на систему железнодорожной сигнализации. В свою очередь агентство Efe со ссылкой на источники сообщает, что оптоволоконный кабель был "намеренно перерезан" на нескольких участках пути, что отразилось на работе системы связи.
По данным источников Efe, пока не известно, когда движение поездов будет восстановлено, поскольку существуют проблемы с доставкой необходимых материалов.
Акции протеста в Каталонии начались в понедельник, после того как Верховный суд вынес приговор каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. В результате беспорядков, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, в понедельник пострадал 131 протестующий и около 70 стражей правопорядка.
В течение двух последних дней радикалы перекрывают дороги и железнодорожные пути в различных регионах автономного сообщества. Во вторник по меньшей мере на двух трассах происходили столкновения между радикалами и полицией. До сих пор остаются заблокированными несколько дорог.