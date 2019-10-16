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РИА Новости

Задержавших стрелка в Крайстчерче новозеландских полицейских наградили

10:00 16.10.2019
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© AP Photo / Mark BakerПолиция в районе мечети в Крайстчерче, где произошло нападение
Полиция в районе мечети в Крайстчерче, где произошло нападение
© AP Photo / Mark Baker
Полиция в районе мечети в Крайстчерче, где произошло нападение
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Полицейская ассоциация Новой Зеландии наградила за отвагу двух сотрудников полиции, задержавших австралийца, устроившего стрельбу в двух мечетях Крайстчерча, жертвами которой стал 51 человек.
"Двум полицейским, участвовавшим в задержании и аресте предполагаемого стрелка в ходе нападений на две мечети Крайстчерча 15 марта, присуждена Награда за отвагу полицейской ассоциации Новой Зеландии", - говорится в сообщении ассоциации.
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Награду полицейским, имя которых не называется из соображений безопасности, вручила премьер-министр страны Джасинда Ардерн в ходе закрытой церемонии в Веллингтоне. Полицейские заявили, что гордятся тем, что им присудили эту награду, в особенности потому, что ее получателей выбирают коллеги.
В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, который снимал нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях. Как сообщила пресс-служба Facebook, в первые 24 часа после стрельбы были удалены более 1,5 миллиона видеозаписей, на которых была запечатлена стрельба в Крайстчерче.
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