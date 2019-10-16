Задержавших стрелка в Крайстчерче новозеландских полицейских наградили

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Полицейская ассоциация Новой Зеландии наградила за отвагу двух сотрудников полиции, задержавших австралийца, устроившего стрельбу в двух мечетях Крайстчерча, жертвами которой стал 51 человек.

"Двум полицейским, участвовавшим в задержании и аресте предполагаемого стрелка в ходе нападений на две мечети Крайстчерча 15 марта, присуждена Награда за отвагу полицейской ассоциации Новой Зеландии", - говорится в сообщении ассоциации.

Награду полицейским, имя которых не называется из соображений безопасности, вручила премьер-министр страны Джасинда Ардерн в ходе закрытой церемонии в Веллингтоне. Полицейские заявили, что гордятся тем, что им присудили эту награду, в особенности потому, что ее получателей выбирают коллеги.