Задержавших стрелка в Крайстчерче новозеландских полицейских наградили

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Полицейская ассоциация Новой Зеландии наградила за отвагу двух сотрудников полиции, задержавших австралийца, устроившего стрельбу в двух мечетях Крайстчерча, жертвами которой стал 51 человек.
"Двум полицейским, участвовавшим в задержании и аресте предполагаемого стрелка в ходе нападений на две мечети Крайстчерча 15 марта, присуждена Награда за отвагу полицейской ассоциации Новой Зеландии", - говорится в сообщении ассоциации.
Награду полицейским, имя которых не называется из соображений безопасности, вручила премьер-министр страны Джасинда Ардерн в ходе закрытой церемонии в Веллингтоне. Полицейские заявили, что гордятся тем, что им присудили эту награду, в особенности потому, что ее получателей выбирают коллеги.
В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, который снимал нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях. Как сообщила пресс-служба Facebook, в первые 24 часа после стрельбы были удалены более 1,5 миллиона видеозаписей, на которых была запечатлена стрельба в Крайстчерче.