В Троицке возбудили дело после гибели трехлетнего мальчика при пожаре

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Дело возбуждено после того, как трехлетний мальчик погиб при пожаре в жилом доме в Троицке Челябинской области, оставшись в квартире один, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что по данному факту СУСК проводит доследственную проверку.

Утром 14 октября в 5-этажном жилом доме коридорного типа (бывшее общежитие) в Троицке произошел пожар, в ходе тушения которого сотрудники МЧС обнаружили тело трехлетнего мальчика.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.