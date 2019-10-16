Полицейские задержали вооруженную группу в оренбургском ресторане

"В рамках мероприятия по борьбе с организованной преступностью сотрудниками полиции Оренбурга совместно с сотрудниками Росгвардии в одном из областных заведений задержаны 8 человек, у них изъяты один охолощенный автомат Калашникова, три единицы травматического пистолета ПМ, травматический пистолет "ОСА", нож охотничий, раздвижная трость и кастет", - говорится в сообщении пресс-службы МВД Оренбургской области..