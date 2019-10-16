Полицейские задержали вооруженную группу в оренбургском ресторане

УФА, 16 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали в заведении Оренбурга вооружённую группу мужчин из 8 человек, возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и изготовлении оружия, сообщает оренбургская полиция.
"В рамках мероприятия по борьбе с организованной преступностью сотрудниками полиции Оренбурга совместно с сотрудниками Росгвардии в одном из областных заведений задержаны 8 человек, у них изъяты один охолощенный автомат Калашникова, три единицы травматического пистолета ПМ, травматический пистолет "ОСА", нож охотничий, раздвижная трость и кастет", - говорится в сообщении пресс-службы МВД Оренбургской области..
В сообщении говорится, что так же осмотрены и изъяты автомобили, принадлежащие задержанным.
"Возбуждено уголовное дело по статье " незаконное изготовление оружия". В отношении двух задержанных составлены административные протоколы по статье "нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, взрывных устройств, пиротехнических изделий",- сообщает ведомство.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах области сообщил, что задержание вооружённой группы произошло в оренбургском посёлке Ростоши в ресторане "Кинто".