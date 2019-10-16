Мать ребенка, умершего в запертой квартире в Кирове, признали вменяемой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Мать трехлетней девочки, умершей в одиночестве от голода и обезвоживания в запертой на несколько дней квартире, признана вменяемой, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.

Тело 3-летней девочки было обнаружено в одной из квартир, расположенных на улице Щорса города Кирова, 20 февраля. Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной гибели ребенка стало обезвоживание организма, голодание и общее переохлаждение. По предварительной версии, мать девочки, 1997 года рождения, оставила малышку одну дома на несколько дней без средств к существованию и без присмотра взрослых, в результате чего ребенок погиб. В отношении матери было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью). По ходатайству следствия в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Следователями в рамках расследования уголовного дела была изъята и осмотрена медицинская карта малолетней девочки, допрошены свидетели, участковый уполномоченный и инспектор подразделения по делам несовершеннолетних, запрошены и получены сведения обо всех поступивших сообщениях о возможных преступлениях и происшествиях в отношении ребенка", - отмечается в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что были допрошены бабушка погибшей, отец ребенка, все соседи, проживающие в доме, и подруги обвиняемой, которые, в том числе, рассказали, что девушка ранее высказывала мысли о том, чтобы сдать ребенка в соцучреждение.

"В отношении матери ребенка была назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, с целью определения психического состояния девушки. По заключению комиссии экспертов, она признана вменяемой", - говорится в сообщении регионального СУСК.