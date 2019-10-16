Якутского депутата лишили полномочий из-за нападения на полицейского

ЯКУТСК, 16 окт – РИА Новости. Приговоренный к штрафу депутат наслежного совета в Якутии досрочно лишился полномочий за избиение лопатой полицейского, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Уголовное дело в отношении депутата наслежного совета Верхневилюйского района было возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В суде установлено, что 22 июня этого года во время национального праздника "Ысыах" в одном из сел района полицейский заступился за гражданскую жену подсудимого, увидев недостойное поведение депутата в ее отношении. Подсудимый попытался скрыться, но потом, "взяв в руки лопату, нанес ею несколько ударов сотруднику полиции, причинив ему телесные повреждения в виде ушибов и ссадин".

Суд приговорил подсудимого к штрафу.