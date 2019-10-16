Министр обороны Катара исключил возможность начала войны между Ираном и США

"Честно говоря, президент Трамп действует очень взвешенно в отношении Ирана ... Я не вижу никакой войны в будущем между Ираном и США из-за их мудрого руководства. Диалог - самый короткий путь к стабилизации в регионе. Кто-то раскачивает ситуацию с Ираном и толкает США к военным действиям", - сказал аль-Аттыйя, выступая на Глобальном саммите по безопасности в Дохе.

Он указал, что Катар ежедневно координирует действия с американскими военными в отношении крупнейшей американской военной базы на Ближнем Востоке Эль-Удейд на севере Катара. "Мы координируемся на ежедневной основе на очень высоком уровне в отношении тактики и других вопросов, я не думаю, что США будут действовать в отношении Ирана без разрешения Катара. В конце концов, идет речь о соблюдении суверенности государств", - отметил он, отвечая на вопрос, могут ли США начать военные действия с Ираном с территории эмирата без его разрешения.