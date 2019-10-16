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РИА Новости

Министр обороны Катара исключил возможность начала войны между Ираном и США

09:14 16.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
ДОХА, 16 окт - РИА Новости. Госминистр обороны Катара Халед аль-Аттыйя исключил возможность начала войны между Ираном и США в будущем.
"Честно говоря, президент Трамп действует очень взвешенно в отношении Ирана ... Я не вижу никакой войны в будущем между Ираном и США из-за их мудрого руководства. Диалог - самый короткий путь к стабилизации в регионе. Кто-то раскачивает ситуацию с Ираном и толкает США к военным действиям", - сказал аль-Аттыйя, выступая на Глобальном саммите по безопасности в Дохе.
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Он указал, что Катар ежедневно координирует действия с американскими военными в отношении крупнейшей американской военной базы на Ближнем Востоке Эль-Удейд на севере Катара. "Мы координируемся на ежедневной основе на очень высоком уровне в отношении тактики и других вопросов, я не думаю, что США будут действовать в отношении Ирана без разрешения Катара. В конце концов, идет речь о соблюдении суверенности государств", - отметил он, отвечая на вопрос, могут ли США начать военные действия с Ираном с территории эмирата без его разрешения.
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