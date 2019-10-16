Из горящего здания в Сочи эвакуировали 20 человек

СОЧИ, 16 окт – РИА Новости. Спасатели эвакуировали 20 человек из загоревшегося здания в Сочи, погибших и пострадавших в результате пожара нет, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, утром в среду поступило сообщение о возгорании здания на улице Бестужева в Адлерском районе Сочи. Прибывшие пожарные выяснили, что горит обшивка здания на площади 70 квадратных метров.

"Эвакуировано 20 человек. В 7:36 локализация пожара на площади 80 квадратных метров, в 7:55 – полная ликвидация. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.