Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T08:36Z
https://ria.ru/20191016/1559836552.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_0:112:3077:1843_1036x0_80_0_0_062a4683e1b12cdc86810afdf24d041d.jpg
РИА Новости

Из горящего здания в Сочи эвакуировали 20 человек

08:36 16.10.2019
1043
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота пожарно - спасательного центра
Работа пожарно - спасательного центра
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Работа пожарно - спасательного центра. Архивное фото
СОЧИ, 16 окт – РИА Новости. Спасатели эвакуировали 20 человек из загоревшегося здания в Сочи, погибших и пострадавших в результате пожара нет, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, утром в среду поступило сообщение о возгорании здания на улице Бестужева в Адлерском районе Сочи. Прибывшие пожарные выяснили, что горит обшивка здания на площади 70 квадратных метров.
Пожар
14 октября, 14:46РИА Новости
Более 30 человек эвакуировали из больницы в Москве из-за пожара
"Эвакуировано 20 человек. В 7:36 локализация пожара на площади 80 квадратных метров, в 7:55 – полная ликвидация. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в тушении принимало участие четыре единицы техники и 15 человек личного состава.
410000
Краснодарский крайРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК подтвердил задержание главы Новочеркасска
РИА
Новости
Статуэтка богини правосудия Фемиды
Житель Ставрополья пытался "заколдовать" судебных приставов
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
"Газпрому" отключили иностранные компрессоры через спутник
Ксения Каторгина
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
Лента
новостей
Марат Ахметвалиев и Ксения Каторгина
"Семьянин, работал таксистом": кто убил Ксению Каторгину, продававшую Audi
Ксения Каторгина
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Всероссийский семинар-совещания региональных руководителей Госавтоинспекции
Госавтоинспекция: нужна единая межведомственная политика в вопросах БДД
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Фотография Луны сделанная космонавтом Роскосмоса Сергеем Рязанским с борта МКС
ВВС США: запущенный с борта МКС российский наноспутник сошел с орбиты
Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг
Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Вывеска на здании министерства транспорта РФ
Минтранс определит плату на трассе Адлер — Красная Поляна до конца года
Девушка с телефоном на кровати
В Приморье заключенный опубликовал в Сети интимные фото учительницы
Депутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании.
В комитете Госдумы поддержали законопроект об увеличении МРОТ в 2020 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37Названо число обращений россиян предпенсионного возраста о нарушении прав
08:22СМИ: Япония намерена участвовать в программе США по высадке на Луну
08:16В Новосибирске десятиклассница покончила с собой в школе, сообщил источник
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
Лента новостейМолния