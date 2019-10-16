В Москве будут в два раза быстрее выдавать российское гражданство детям

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Во флагманском офисе "Мои документы" Центрального административного округа столицы теперь можно оформить российское гражданство для детей в упрощенном порядке, решение принимается в течение трех месяцев вместо шести, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО стала доступна услуга оформления российского гражданства для детей в упрощенном порядке. Ей могут воспользоваться семьи, в которых один из родителей является гражданином России и проживает в Москве. Для принятия решения потребуется всего три месяца вместо шести", - говорится в сообщении.
Уточняется, что флагман "Мои документы" ЦАО стал первым в сети "Мои документы" и вторым в Москве местом, где ведется прием заявлений о приобретении гражданства несовершеннолетними. Раньше получить гражданство для ребенка можно было только в миграционном центре в Сахарове.
Подать заявление можно по предварительной записи на портале mos.ru, выбрав подходящие день и время для посещения.