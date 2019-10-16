В Москве будут в два раза быстрее выдавать российское гражданство детям

"Во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО стала доступна услуга оформления российского гражданства для детей в упрощенном порядке. Ей могут воспользоваться семьи, в которых один из родителей является гражданином России и проживает в Москве. Для принятия решения потребуется всего три месяца вместо шести", - говорится в сообщении.