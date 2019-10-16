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РИА Новости

В Москве будут в два раза быстрее выдавать российское гражданство детям

08:33 16.10.2019 (обновлено: 08:34 16.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник флагманского центра "Мои документы" на Пресненской набережной в Москве
Сотрудник флагманского центра Мои документы на Пресненской набережной в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Во флагманском офисе "Мои документы" Центрального административного округа столицы теперь можно оформить российское гражданство для детей в упрощенном порядке, решение принимается в течение трех месяцев вместо шести, сообщается на сайте мэра Москвы.
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"Во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО стала доступна услуга оформления российского гражданства для детей в упрощенном порядке. Ей могут воспользоваться семьи, в которых один из родителей является гражданином России и проживает в Москве. Для принятия решения потребуется всего три месяца вместо шести", - говорится в сообщении.
Уточняется, что флагман "Мои документы" ЦАО стал первым в сети "Мои документы" и вторым в Москве местом, где ведется прием заявлений о приобретении гражданства несовершеннолетними. Раньше получить гражданство для ребенка можно было только в миграционном центре в Сахарове.
Подать заявление можно по предварительной записи на портале mos.ru, выбрав подходящие день и время для посещения.
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Правительство г. МосквыЦАОМоскваРоссияОбщество
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