В Москве в среду ожидается до десяти градусов тепла

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в среду повысится до 10 градусов тепла, обойдётся без осадков, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион будет находиться во власти антициклона, при переменной облачности обойдётся без осадков. В течение дня температура в городе повысится до плюс 8–10 градусов, в столичном регионе до 6-11 тепла", - сообщила Волосюк.
По ее словам, атмосферное давление будет существенно выше нормы и составит 754 миллиметра ртутного столба. Ветер южный 2-7 метра в секунду.
В ночь на среду температура в мегаполисе составила плюс 0,3 градуса. Волосюк отметила, что заморозков на этой неделе ожидать не стоит. "Завтра с юго-запада к нам начнут поступать тёплые и влажные воздушные массы, и в ночные часы столбики термометров будут подниматься выше нулевой отметки", - добавила синоптик.