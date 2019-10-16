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РИА Новости

В Москве в среду ожидается до десяти градусов тепла

08:28 16.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусовебоскребы делового центра "Москва-сити", здание Министерства иностранных дел РФ, храм Христа Спасителя, храм Воскресения Христова в Кадашах (справа)
ебоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ, храм Христа Спасителя, храм Воскресения Христова в Кадашах (справа)
© РИА Новости / Виталий Белоусов
ебоскребы делового центра "Москва-сити", здание Министерства иностранных дел РФ, храм Христа Спасителя, храм Воскресения Христова в Кадашах (справа). Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в среду повысится до 10 градусов тепла, обойдётся без осадков, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион будет находиться во власти антициклона, при переменной облачности обойдётся без осадков. В течение дня температура в городе повысится до плюс 8–10 градусов, в столичном регионе до 6-11 тепла", - сообщила Волосюк.
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По ее словам, атмосферное давление будет существенно выше нормы и составит 754 миллиметра ртутного столба. Ветер южный 2-7 метра в секунду.
В ночь на среду температура в мегаполисе составила плюс 0,3 градуса. Волосюк отметила, что заморозков на этой неделе ожидать не стоит. "Завтра с юго-запада к нам начнут поступать тёплые и влажные воздушные массы, и в ночные часы столбики термометров будут подниматься выше нулевой отметки", - добавила синоптик.
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