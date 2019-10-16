Британка рассказала, как странный привкус вина оказался симптомом инфаркта

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Жительница английской деревни Уотерхаус, графство Стаффордшир, рассказала, как необычный вкус вина стал для нее предвестником сердечного приступа, об этом пишет таблоид Жительница английской деревни Уотерхаус, графство Стаффордшир, рассказала, как необычный вкус вина стал для нее предвестником сердечного приступа, об этом пишет таблоид Daily Mirror

Луиза Макгилл, по ее словам, почувствовала странный вкус, выпив бокал вина. Британка попросила супруга также попробовать напиток, однако тот не почувствовал никаких привкусов.

Ночью 45-летняя женщина проснулась от мучительной сдавливающей боли в груди, после чего ее муж вызвал скорую помощь.

Прибывшие медики осмотрели пациентку и заключили, что у нее случился инфаркт.