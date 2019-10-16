Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T07:02Z
https://ria.ru/20191016/1559835531.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155486/68/1554866899_0:47:3072:1775_1036x0_80_0_0_2f6694a28d68fd32b4b30803ec9ee6e9.jpg
РИА Новости

Британка рассказала, как странный привкус вина оказался симптомом инфаркта

07:02 16.10.2019
603
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкБутылки вина на конвейере
Бутылки вина на конвейере
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Бутылки вина на конвейере. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Жительница английской деревни Уотерхаус, графство Стаффордшир, рассказала, как необычный вкус вина стал для нее предвестником сердечного приступа, об этом пишет таблоид Daily Mirror.
Луиза Макгилл, по ее словам, почувствовала странный вкус, выпив бокал вина. Британка попросила супруга также попробовать напиток, однако тот не почувствовал никаких привкусов.
Ночью 45-летняя женщина проснулась от мучительной сдавливающей боли в груди, после чего ее муж вызвал скорую помощь.
Прибывшие медики осмотрели пациентку и заключили, что у нее случился инфаркт.
Ранее группа ученых из Англии и Бельгии установили, что красное вино положительно влияет на микрофлору кишечника и вес, а также помогает понизить уровень "плохого" холестерина.
Вино
9 августа, 03:26РИА Новости
Кардиохирург рассказал, что будет при ежедневном употреблении бокала вина
013012
Обсудить 0
ВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг
Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
РИА
Новости
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
"Газпрому" отключили иностранные компрессоры через спутник
Корвет ВМС Швеции
СМИ: ВМС Швеции охотились на подлодку из-за сигнала от сломанного метеобуя
Фестиваль крафтового пива
Эксперты рассказали, как быстро повысить качество работы смартфона
Лента
новостей
Фото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района
Отец сбитого полицейским "пьяного" мальчика рассказал о неувязках в деле
Полицейский автомобиль у здания радиостанции 3FM в городе Хилверсюм
В Нидерландах обнаружили семью, прятавшуюся в подвале дома девять лет
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
В МИД Украины нашли объяснение встрече Эрдогана с Поклонской
Генсек ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН поддержал Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Ксения Каторгина
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Художественное изображение взрыва типичной сверхновой за пределами галактики
Российский телескоп зафиксировал термоядерный взрыв на нейтронной звезде
Раковая клетка в организме человека
Врачи назвали пять причин развития рака груди
Купола
Митрополит Пирейский назвал признание "новой церкви" Украины безумием
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Киев поднял вопрос об отказе Донбасса от "рублевой зоны"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:41Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже
07:32В Японии пострадавшим от тайфуна бесплатно предоставят одежду и еду
07:27В Счетной палате заявили о сокращении численности личного состава МВД
07:27В Японии выделят средства для помощи пострадавшим от тайфуна районам
07:22Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом рысаке
07:20СМИ: Оказио-Кортес поддержит Сандерса в ходе президентской гонки в США
07:02Британка рассказала, как странный привкус вина оказался симптомом инфаркта
06:57Пограничники, раненные при задержании рыбаков из КНДР, вернулись к службе
06:45Самолет "Аэрофлота", летевший из Дели в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
06:45Эксперты рассказали, как часто туристы забирают из отеля мыло и шампуни
06:23Пентагон не предоставил запрошенные в рамках процедуры импичмента документы
06:09В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
06:07Сенат Мексики одобрил реформу, позволяющую отозвать мандат президента
05:47Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды"* в борьбе с Асадом
05:14В Палате представителей США поддержали протестующих в Гонконге
05:08Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
05:04Кандидат в президенты США считает, что у Трампа "на руках кровь курдов"
05:01В Приморье более восьми тысяч пострадавших от паводка получили матпомощь
05:00В Мексике 15 человек погибли при атаке на армейский патруль
04:52"Ведомости": "Победа" поднимает на 40% цены на рейсы в Россию
Лента новостейМолния