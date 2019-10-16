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РИА Новости
Война в Сирии

Байден заявил, что на месте президента США не выводил бы войска из Сирии

04:36 16.10.2019
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© AP Photo / Jessica HillДжо Байден
Джо Байден
© AP Photo / Jessica Hill
Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что не выводил бы войска из Сирии, как это делает нынешний президент Дональд Трамп.
"Я бы не выводил войска. Я бы не выводил ту дополнительную тысячу солдат, которые сейчас отступают и по которым стреляют люди (президента Сирии Башара) Асада", - заявил Байден в ходе дебатов кандидатов в президенты от Демократической партии.
"Это позор то, что сделал этот человек", - добавил политик.
Трамп 7 октября заявил, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии. Тринадцатого октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США выведут еще около 1 тысячи военнослужащих из Сирии.
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Вывод войск США проходит на фоне военной операции Турции на севере Сирии. Представленная резолюция призывает президента Турции Тайипа Эрдогана "немедленно прекратить односторонние военные действия в Сирии".
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира", направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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