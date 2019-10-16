МВД Эквадора: полиция действовала максимально сдержанно во время протестов

Силы безопасности Эквадора во время акции протеста у здания Национального собрания в Кито

КИТО, 16 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо заявила, что в ходе протестов сотрудники правоохранительных органов действовали сдержанно и не применяли силу в отношении протестующих, которая могла привести к их гибели.

"Во всех случаях полиция действовала, пытаясь сдерживать протестующих, ни в одном случае, ни разу полиция не применяла силу, от которой кто-то мог погибнуть, полиция использовала... средства сдерживания", - заявила Ромо на пресс-конференции.

В понедельник омбудсмен заявил, что общее число погибших составляет восемь человек. Тем не менее, Ромо подчеркнула, что во время протестов было зарегистрировано только шесть смертей, вызванных дорожно-транспортными происшествиями или падениями, еще один летальный случай расследуется, поскольку он произошел в районе, где не было столкновений между полицией и протестующими. Также есть вероятность, что один из случаев посчитали дважды, добавила министр.

Согласно предварительному отчету МВД, в ходе демонстраций были задержаны 1330 человек, большинство из которых были освобождены в течение первых 24 часов после задержания, отметила Ромо.