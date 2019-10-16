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РИА Новости

Банки стали чаще выдавать кредитки с лимитом свыше ста тысяч рублей

03:35 16.10.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты
Банковские карты
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Банковские карты. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские банки существенно нарастили выдачу кредитных карт с лимитом более 100 тысяч рублей - их доля по итогам девяти месяцев текущего года уже достигла 25% от общего числа новых кредиток, что вдвое больше показателя 2014 года, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Нынешний год в части рынка кредитных карт ознаменовался тем, что крайне существенно выросла доля кредитных карт с лимитом более 100 тысяч рублей. Так, если в 2014 году доля таких карт в общем объеме эмиссии составляла 12%, то в 2019 году – уже 25% при том что основной рост как раз и произошел только в 2019 году", - прокомментировали в бюро. В 2018 году доля кредитных карт с лимитом более 100 тысяч рублей составляла 17%.
Кроме того, выросла доля новых кредиток с лимитом 50-75 тысяч рублей до 14% по итогам девяти месяцев текущего года с 13% годом ранее. Также за три квартала текущего года рост показала и доля карт с лимитом 75-100 тысяч рублей - на один процентный пункт, до 13%.
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Обратной стороной данного роста явилось снижение доли карт с небольшими лимитами. Так, доля выдачи кредитных карт с лимитом 10-25 тысяч рублей в январе-сентябре сократилась на 7 процентных пунктов - до 13%, а доля кредиток с лимитом 25-50 тысяч рублей - на 3 процентных пункта, до 21%.
Доля карт с минимальным кредитным лимитом до 10 тысяч рублей по итогам трех кварталов составила 14%, не изменившись по сравнению с уровнем прошлого года.
"Скорее всего, до конца 2019 года следует ожидать сохранение текущей тенденции – доля кредитных карт с высокими лимитами - более 100 тысяч рублей - сохранится на текущем высоком уровне. Связано это будет как с получением потребителями кредитных карт по ранее принятым решениям, до вступления требований регулятора по ограничению долговой нагрузки, так и с новыми выдачами карт в преддверии нового года, когда банки стараются удовлетворить повышенный спрос на заемные средства", - прокомментировал гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.
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