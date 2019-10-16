Банки стали чаще выдавать кредитки с лимитом свыше ста тысяч рублей

"Нынешний год в части рынка кредитных карт ознаменовался тем, что крайне существенно выросла доля кредитных карт с лимитом более 100 тысяч рублей. Так, если в 2014 году доля таких карт в общем объеме эмиссии составляла 12%, то в 2019 году – уже 25% при том что основной рост как раз и произошел только в 2019 году", - прокомментировали в бюро. В 2018 году доля кредитных карт с лимитом более 100 тысяч рублей составляла 17%.