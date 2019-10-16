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РИА Новости

В МЧС рассказали о пользе спутникового телефона

03:07 16.10.2019 (обновлено: 04:36 16.10.2019)
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© Фото : пресс-служба ДВТУСпутниковый телефон
Спутниковый телефон
© Фото : пресс-служба ДВТУ
Спутниковый телефон. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Наличие спутникового телефона у вышедшей на маршрут туристической группы позволяет не только поддерживать связь со спасателями в труднодоступных местах, но и оперативно обратиться к ним за помощью при необходимости, сообщает МЧС России.
Ведомство напоминает об обязанности туристов информировать спасателей о предстоящих походах за десять дней до путешествия. Нововведение касается организаций, индивидуальных предпринимателей в сфере туризма, а также туристов и групп, путешествующих самостоятельно, в том числе с детьми.
Проинформировать спасателей о маршрутах, проходящих по труднодоступной местности, водным и горным объектам, можно на официальном сайте регионального главка МЧС через специальную форму или по электронной почте. Кроме того, сведения о походе можно подать почтой или лично. Заявка будет обработана в течение одного рабочего дня, после чего сведения будут переданы спасателям.
МЧС рекомендует указать в заявке всю группу, начальный и конечный пункты маршрута, его протяженность, место и время сбора участников, а также фамилию ее руководителя. Перед отправкой в поход туристы должны ознакомиться с потенциальными опасностями на маршруте и уточнить информацию о гидро-, метеоусловиях в районе предполагаемого похода.
Для поддержания связи со спасателями важно иметь при себе спутниковый телефон. Кроме того, туристическая группа, отправляющаяся в долгий поход, должна запастись необходимыми продуктами питания и медикаментами. После возвращения с маршрута руководитель группы обязан проинформировать об этом МЧС, резюмируют спасатели.
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