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РИА Новости

Кузьмин: организовывать мероприятия в США в рамках ООН чревато рисками

01:56 16.10.2019
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 16 окт - РИА Новости. Организовывать мероприятия по линии ООН в США чревато риском невыдачи виз делегатам от других стран, заявил журналистам зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин.
"Будем исходить теперь из того, что назначать какие-либо встречи, мероприятия, связанные с ООН, в США чревато рисками невыдачи виз, тем, что участие делегаций может быть сорвано под надуманными предлогами. Поэтому будем ориентироваться на эту данность", - сказал Кузьмин, по итогам заседания комитета по сношениям с государством пребывания штаб-квартиры ООН, на котором обсуждалась проблема невыдачи американских виз дипломатам.
США не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии ГА ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами.
Первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский предложил перенести сессии Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.
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