Кузьмин: организовывать мероприятия в США в рамках ООН чревато рисками

ООН, 16 окт - РИА Новости. Организовывать мероприятия по линии ООН в США чревато риском невыдачи виз делегатам от других стран, заявил журналистам зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин.

"Будем исходить теперь из того, что назначать какие-либо встречи, мероприятия, связанные с ООН, в США чревато рисками невыдачи виз, тем, что участие делегаций может быть сорвано под надуманными предлогами. Поэтому будем ориентироваться на эту данность", - сказал Кузьмин, по итогам заседания комитета по сношениям с государством пребывания штаб-квартиры ООН, на котором обсуждалась проблема невыдачи американских виз дипломатам.

США не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии ГА ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами.