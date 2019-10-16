Кузьмин рассказал, как США аргументировали невыдачу виз ряду дипломатов

ООН, 16 окт - РИА Новости. США объяснили невыдачу виз дипломатам, планировавшим принять участие в работе в рамках ГА ООН, соображениями безопасности, это абсурд, заявил журналистам зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин.
"США ссылались на то, что предпринимают все усилия в процессе рассмотрения вопроса о выдаче виз, что они получают большой объем запросов на выдачу виз, что они не комментируют индивидуальные случаи невыдачи виз, что в случаях, когда визы не выдаются, они не выдаются по соображениям национальной безопасности, что очень абсурдный аргумент", - сказал Кузьмин, по итогам заседания комитета по сношениям с государством пребывания штаб-квартиры ООН, на котором обсуждалась проблема невыдачи американских виз дипломатам.
"Этот аргумент выглядит смешно, но он единственный может рассматриваться в качестве правового обоснования. Мы рассматриваем его исключительно как отговорку. Это несерьёзный аргумент", - отметил зампостпреда РФ.
США не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии ГА ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами.
Первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский предложил перенести сессии Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.