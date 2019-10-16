Кузьмин рассказал, как США аргументировали невыдачу виз ряду дипломатов

"США ссылались на то, что предпринимают все усилия в процессе рассмотрения вопроса о выдаче виз, что они получают большой объем запросов на выдачу виз, что они не комментируют индивидуальные случаи невыдачи виз, что в случаях, когда визы не выдаются, они не выдаются по соображениям национальной безопасности, что очень абсурдный аргумент", - сказал Кузьмин, по итогам заседания комитета по сношениям с государством пребывания штаб-квартиры ООН, на котором обсуждалась проблема невыдачи американских виз дипломатам.