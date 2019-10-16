ОАГ поддержала усилия властей Эквадора по достижению мира в стране

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 окт – РИА Новости. Организация американских государств выразила поддержку усилиям властей Эквадора по достижению мира во время протестов, которые длились в стране больше недели, говорится в итоговом коммюнике по итогам специального заседания ОАГ.
Эквадор во вторник представил в ОАГ свою позицию о протестах в стране.
"Организация настойчиво просит правительство и народ Эквадора защищать демократический порядок, государственность и права человека, которые представляют собой гарантии мира и социального развития", - отмечается в заявлении.
Страны также решили "высказать поддержку демократии в Эквадоре, правительству и президенту Ленину Морено и признать его усилия, которые были им предприняты для установления мира и общественного порядка при защите государства", - говорится в декларации.
При этом отмечается, что власти использовали "механизмы, заложенные в конституции и законе". ОАГ также осудила акты вандализма, которые наблюдались в последние дни.
Протесты в Эквадоре продолжались с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. В воскресенье вечером власти и оппозиция в Эквадоре договорились о немедленном прекращении конфронтации. Взволновавший граждан страны указ будет пересмотрен.