ОАГ поддержала усилия властей Эквадора по достижению мира в стране

Люди блокируют дорогу во время акций протеста в Каямбе, Эквадор

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 окт – РИА Новости. Организация американских государств выразила поддержку усилиям властей Эквадора по достижению мира во время протестов, которые длились в стране больше недели, говорится в итоговом коммюнике по итогам специального заседания ОАГ.

Эквадор во вторник представил в ОАГ свою позицию о протестах в стране.

"Организация настойчиво просит правительство и народ Эквадора защищать демократический порядок, государственность и права человека, которые представляют собой гарантии мира и социального развития", - отмечается в заявлении.

Страны также решили "высказать поддержку демократии в Эквадоре, правительству и президенту Ленину Морено и признать его усилия, которые были им предприняты для установления мира и общественного порядка при защите государства", - говорится в декларации.

При этом отмечается, что власти использовали "механизмы, заложенные в конституции и законе". ОАГ также осудила акты вандализма, которые наблюдались в последние дни.