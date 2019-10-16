Кузьмин рассказал, как должна решаться ситуация с невыдачей виз дипломатам

"Часть делегаций, безусловно, мы поддерживаем эту инициативу, говорили о том, чтобы запустить механизм, предусмотренный разделом 21 соглашения о штаб-квартире ООН, а именно проведение арбитража между генеральным секретарем ООН и государством пребывания", - сказал Кузьмин по итогам заседания комитета по сношениям с государством пребывания штаб-квартиры ООН, на котором обсуждалась проблема невыдачи американских виз дипломатам.