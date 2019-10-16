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РИА Новости

Кузьмин рассказал, как должна решаться ситуация с невыдачей виз дипломатам

01:20 16.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США
Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США. Архивное фото
ООН, 16 окт - РИА Новости. Россия поддерживает идею запуска процедуры арбитража между генсеком ООН и США как страной пребывания штаб-квартиры ООН из-за невыдачи виз ряду дипломатов, заявил журналистам зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин.
"Часть делегаций, безусловно, мы поддерживаем эту инициативу, говорили о том, чтобы запустить механизм, предусмотренный разделом 21 соглашения о штаб-квартире ООН, а именно проведение арбитража между генеральным секретарем ООН и государством пребывания", - сказал Кузьмин по итогам заседания комитета по сношениям с государством пребывания штаб-квартиры ООН, на котором обсуждалась проблема невыдачи американских виз дипломатам.
США не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии ГА ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами.
Первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский предложил перенести сессии Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
01:15РИА Новости
Кузьмин рассказал о реакции замгенсека ООН на невыдачу США виз дипломатам
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