Кузьмин рассказал о реакции замгенсека ООН на невыдачу США виз дипломатам

ООН, 16 окт - РИА Новости. Заместитель генерального секретаря ООН по правовым вопросам Мигель де Серпа Суареш на заседании комитета по сношениям со страной пребывания штаб-квартиры организации подтвердил, что США нарушили свои обязательства, не выдав визы ряду дипломатов, в том числе россиянам, заявил журналистам зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

"Заместитель генерального секретаря в своем заявлении фактически подтвердил, что государство пребывания нарушило свои обязательства посредством невыдачи виз, посредством блокирования доступа в США для наших представителей. Мы предложили, чтобы это заявление было опубликовано", - сказал Кузьмин.

США не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами.