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РИА Новости

Кузьмин рассказал о реакции замгенсека ООН на невыдачу США виз дипломатам

01:15 16.10.2019 (обновлено: 01:43 16.10.2019)
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© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 16 окт - РИА Новости. Заместитель генерального секретаря ООН по правовым вопросам Мигель де Серпа Суареш на заседании комитета по сношениям со страной пребывания штаб-квартиры организации подтвердил, что США нарушили свои обязательства, не выдав визы ряду дипломатов, в том числе россиянам, заявил журналистам зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.
"Заместитель генерального секретаря в своем заявлении фактически подтвердил, что государство пребывания нарушило свои обязательства посредством невыдачи виз, посредством блокирования доступа в США для наших представителей. Мы предложили, чтобы это заявление было опубликовано", - сказал Кузьмин.
США не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами.
Первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский предложил перенести сессии Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Вчера, 00:59РИА Новости
США не выдали визы для участия в Генассамблее ООН 18 российским дипломатам
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ООНРоссияСШАВ мире
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