В ряде каталонских городов произошли беспорядки и столкновения с полицией

МАДРИД, 16 окт - РИА Новости. Акции протеста в ряде каталонских городов в Испании закончились столкновениями с полицией и беспорядками, наиболее сложная ситуация сложилась в Барселоне, сообщают испанские СМИ.

Общественные организации, выступающие за независимость автономного сообщества - "Каталонская национальная ассамблея и Omnium Cultural - призвали своих сторонников прийти вечером во вторник к зданиям представительств испанского правительства в Барселоне, Таррагоне, Лериде и Жироне. В митинге в Барселоне приняли участие 40 тысяч человек, в Жироне – девять тысяч.

После того как часть протестующих разошлась, во всех столицах каталонских провинций начались столкновения с полицией. Митингующие забрасывали стражей правопорядка различными предметами, сносили заграждения, пытались прорваться к зданиям представительств испанского правительства. Правоохранительные органы Каталонии Mossos de Escuadra применили дубинки и резиновые пули.

В Барселоне подразделения по борьбе с массовыми беспорядками оттеснили митингующих от здания представительства правительства в Испании в Каталонии, однако протесты перекинулись на соседние улицы. Радикалы начали переворачивать и поджигать контейнеры, жечь картон, мусор, строить баррикады. Mossos de Escuadra сообщила, что проспект Пасео-де-Грасия, где расположено представительство, перекрыт, и что беспорядки происходят в различных точках района Эшампле. Газета Pais сообщает, что беспорядки происходят также в районе Грасиа. Правоохранительные органы в социальных сетях призывают не приближаться к наиболее опасным улицам. По меньшей мере три человека задержаны, есть пострадавшие.

Акция протеста также состоялась в городе Сабадель (провинция Барселона). Ситуация в Таррагоне и Лериде в настоящее время спокойная. На площади перед зданием представительства правительства Испании в Жироне остаются несколько десятков человек.

Правительство Испании выступило со специальным заявлением. "Очевидно, что речь не идет о мирном общественном движении, а о скоординированном группами, которые используют насилие, чтобы разрушить совместное сосуществование в Каталонии… Цель правительства Испании есть и всегда будет гарантировать безопасность и совместное сосуществование в Каталонии, и оно это будет делать на основе твердости, соразмерности действий и единства", - говорится в заявлении для СМИ.

И. о. премьера Испании Педро Санчес из-за сложившейся ситуации отменил запланированную рабочую поездку в Галисию.

Акции протеста в Каталонии начались в понедельник, после того как Верховный суд вынес приговор каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. В результате беспорядков, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, в понедельник пострадал 131 протестующий и около 70 стражей правопорядка.