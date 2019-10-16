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РИА Новости

В ряде каталонских городов произошли беспорядки и столкновения с полицией

01:08 16.10.2019 (обновлено: 01:58 16.10.2019)
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© РИА Новости / Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанкАкции протеста в Барселоне
Акции протеста в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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МАДРИД, 16 окт - РИА Новости. Акции протеста в ряде каталонских городов в Испании закончились столкновениями с полицией и беспорядками, наиболее сложная ситуация сложилась в Барселоне, сообщают испанские СМИ.
Общественные организации, выступающие за независимость автономного сообщества - "Каталонская национальная ассамблея и Omnium Cultural - призвали своих сторонников прийти вечером во вторник к зданиям представительств испанского правительства в Барселоне, Таррагоне, Лериде и Жироне. В митинге в Барселоне приняли участие 40 тысяч человек, в Жироне – девять тысяч.
После того как часть протестующих разошлась, во всех столицах каталонских провинций начались столкновения с полицией. Митингующие забрасывали стражей правопорядка различными предметами, сносили заграждения, пытались прорваться к зданиям представительств испанского правительства. Правоохранительные органы Каталонии Mossos de Escuadra применили дубинки и резиновые пули.
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В Барселоне подразделения по борьбе с массовыми беспорядками оттеснили митингующих от здания представительства правительства в Испании в Каталонии, однако протесты перекинулись на соседние улицы. Радикалы начали переворачивать и поджигать контейнеры, жечь картон, мусор, строить баррикады. Mossos de Escuadra сообщила, что проспект Пасео-де-Грасия, где расположено представительство, перекрыт, и что беспорядки происходят в различных точках района Эшампле. Газета Pais сообщает, что беспорядки происходят также в районе Грасиа. Правоохранительные органы в социальных сетях призывают не приближаться к наиболее опасным улицам. По меньшей мере три человека задержаны, есть пострадавшие.
Акция протеста также состоялась в городе Сабадель (провинция Барселона). Ситуация в Таррагоне и Лериде в настоящее время спокойная. На площади перед зданием представительства правительства Испании в Жироне остаются несколько десятков человек.
Правительство Испании выступило со специальным заявлением. "Очевидно, что речь не идет о мирном общественном движении, а о скоординированном группами, которые используют насилие, чтобы разрушить совместное сосуществование в Каталонии… Цель правительства Испании есть и всегда будет гарантировать безопасность и совместное сосуществование в Каталонии, и оно это будет делать на основе твердости, соразмерности действий и единства", - говорится в заявлении для СМИ.
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Акции протеста в Каталонии начались в понедельник, после того как Верховный суд вынес приговор каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. В результате беспорядков, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, в понедельник пострадал 131 протестующий и около 70 стражей правопорядка.
В течение двух последних дней радикалы перекрывают дороги и железнодорожные пути в различных регионах автономного сообщества. Во вторник по крайней мере на двух трассах происходили столкновения между радикалами и полицией. До сих пор остаются заблокированы несколько дорог.
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