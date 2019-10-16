Выяснилось, какие фото публикует Майли Сайрус, когда влюблена

Он создал коллаж из трех снимков певицы, отметив, что фильтр везде одинаковый. Майли ему ответила, назвав этот вариант "классическим".

Первая фотография слева сделана в день свадьбы американской исполнительницы и австралийского актера Лиама Хемсворта 23 декабря 2018 года.

После разрыва с мужем в августе 2019 года певица пару месяцев встречалась с Кейтлин Картер (фото справа вверху), а затем объявила, что состоит в отношениях со своим давним другом Коди Симпсоном (фото справа внизу).