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РИА Новости
Культура

Выяснилось, какие фото публикует Майли Сайрус, когда влюблена

05:47 16.10.2019
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© AP Photo / Evan AgostiniАмериканская актриса и певица Майли Сайрус
Американская актриса и певица Майли Сайрус
© AP Photo / Evan Agostini
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Внимательный поклонник и подписчик заметил, что Майли Сайрус использует один и тот же фильтр в инстаграме для своих романтических фотографий, сообщает Daily Mail.
Он создал коллаж из трех снимков певицы, отметив, что фильтр везде одинаковый. Майли ему ответила, назвав этот вариант "классическим".
Первая фотография слева сделана в день свадьбы американской исполнительницы и австралийского актера Лиама Хемсворта 23 декабря 2018 года.
После разрыва с мужем в августе 2019 года певица пару месяцев встречалась с Кейтлин Картер (фото справа вверху), а затем объявила, что состоит в отношениях со своим давним другом Коди Симпсоном (фото справа внизу).
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