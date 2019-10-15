Джулиани заявил, что не будет давать показания в конгрессе

ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Адвокат Рудольф Джулиани, который представляет интересы президента США Дональда Трампа, заявил, что не будет давать показания в конгрессе в рамках начатой процедуры импичмента, как того требуют демократы, сообщает телеканал ABC.
"Если они (конгрессмены – ред.) заставят (давать показания в судебном порядке), тогда посмотрим", - сказал Джулиани телеканалу, говоря о планах сотрудничества с конгрессом.
Во вторник истекает крайний срок для предоставления Джулиани в конгресс документов, которые у него затребовали.
Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампа, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Его отец Джо Байден является претендентом на номинацию Демократической партии на выборах президента в 2020 году.
Джулиани, как утверждают демократы, играл в этих событиях одну из ключевых ролей, в связи с чем ему была направлена повестка от конгрессменов.
Кроме того, адвокат причастен еще к некоторым расследованиям. Так, со ссылкой на газету New York Times и ее источники сообщалось, что федеральная прокуратура нью-йоркского района Манхэттен ведет расследование в отношении Джулиани в связи с подозрением в нарушении законов о лоббизме. По данным газеты, расследование касается деятельности Джулиани на Украине. В частности, как заявил один из источников, следователи изучают предполагаемые попытки адвоката Трампа добиться отставки посла США на Украине Мари Йованович. Кроме того, как отметили источники New York Times, расследование в отношении Джулиани связано с делом Льва Парнаса и Игоря Фрумана, обвиняемых в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний.