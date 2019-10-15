Джулиани заявил, что не будет давать показания в конгрессе

ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Адвокат Рудольф Джулиани, который представляет интересы президента США Дональда Трампа, заявил, что не будет давать показания в конгрессе в рамках начатой процедуры импичмента, как того требуют демократы, сообщает телеканал Адвокат Рудольф Джулиани, который представляет интересы президента США Дональда Трампа, заявил, что не будет давать показания в конгрессе в рамках начатой процедуры импичмента, как того требуют демократы, сообщает телеканал ABC

"Если они (конгрессмены – ред.) заставят (давать показания в судебном порядке), тогда посмотрим", - сказал Джулиани телеканалу, говоря о планах сотрудничества с конгрессом.

Во вторник истекает крайний срок для предоставления Джулиани в конгресс документов, которые у него затребовали.

Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампа, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Его отец Джо Байден является претендентом на номинацию Демократической партии на выборах президента в 2020 году.

Джулиани, как утверждают демократы, играл в этих событиях одну из ключевых ролей, в связи с чем ему была направлена повестка от конгрессменов.