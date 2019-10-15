Президент Эквадора отправил в отставку глав армии и генштаба

МЕХИКО, 15 окт - РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено отправил во вторник в отставку главу Объединенного командования вооруженных сил Роке Морейру и командующего армией Хавьера Переса, говорится в сообщении министерства обороны Эквадора.

"Указ № 895 от 15 октября 2019 года назначает генерала дивизии Луиса Лару Харамильо главой Объединенного командования ВС, указом № 896 бригадный генерал Луис Альтамирано Хункейра назначается на пост командующего армией", - сказано в тексте заявления, размещенном на сайте ведомства.

Смена высшего руководства армии и министерства внутренних дел в Эквадоре являлась одним из требований индейского движения страны для прекращения национальных акций протеста. Манифестанты заявляли, что руководители силовых структур, ответственных за жестокое подавление народных протестов, должны быть немедленно уволены.

В воскресенье вечером власти и оппозиция в Эквадоре договорились о немедленном прекращении конфронтации. Морено по итогам переговоров с лидерами Конфедерации индейских народов и протестного движения заявил о необходимости скорейшего пересмотра декрета, отменяющего субсидии на топливо, однако никак не коснулся других требований протестующих, которые включали отставки силовиков, контроль экономических реформ со стороны Конституционного суда страны и раскрытие сути соглашений с МВФ, а также компенсации всем пострадавшим от действий силовых структур.