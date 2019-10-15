Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T21:19Z
https://ria.ru/20191015/1559830721.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149502/84/1495028413_0:93:1427:895_1036x0_80_0_0_bdc8e3ea5ff7bd3b53365a39907a636e.jpg
РИА Новости

Президент Эквадора отправил в отставку глав армии и генштаба

21:19 15.10.2019
334
© AP Photo / Dolores OchoaНовый президент Эквадора Ленин Морено
Новый президент Эквадора Ленин Морено
© AP Photo / Dolores Ochoa
МЕХИКО, 15 окт - РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено отправил во вторник в отставку главу Объединенного командования вооруженных сил Роке Морейру и командующего армией Хавьера Переса, говорится в сообщении министерства обороны Эквадора.
"Указ № 895 от 15 октября 2019 года назначает генерала дивизии Луиса Лару Харамильо главой Объединенного командования ВС, указом № 896 бригадный генерал Луис Альтамирано Хункейра назначается на пост командующего армией", - сказано в тексте заявления, размещенном на сайте ведомства.
Смена высшего руководства армии и министерства внутренних дел в Эквадоре являлась одним из требований индейского движения страны для прекращения национальных акций протеста. Манифестанты заявляли, что руководители силовых структур, ответственных за жестокое подавление народных протестов, должны быть немедленно уволены.
В воскресенье вечером власти и оппозиция в Эквадоре договорились о немедленном прекращении конфронтации. Морено по итогам переговоров с лидерами Конфедерации индейских народов и протестного движения заявил о необходимости скорейшего пересмотра декрета, отменяющего субсидии на топливо, однако никак не коснулся других требований протестующих, которые включали отставки силовиков, контроль экономических реформ со стороны Конституционного суда страны и раскрытие сути соглашений с МВФ, а также компенсации всем пострадавшим от действий силовых структур.
Протесты в Эквадоре продолжались с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. Президент Эквадора объявлял режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.
Протесты в Эквадоре
Вчера, 16:13РИА Новости
Власти Эквадора отменили повышение цен на транспорт
500112
Обсудить 0
Ленин Морено (Гарсис Морено)ЭквадорКитоВ мире
Рекомендуем
Ксения Каторгина
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
РИА
Новости
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
В Барселоне начались беспорядки у представительства правительства Испании
Президент РФ Владимир Путин дарит белого кречета наследному принцу Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заид Аль Нахайяну
Эксперт: подаренные Путиным кречеты арабским шейхам считаются "бриллиантом"
Ксения Каторгина
СК показал подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга
Лента
новостей
Марат Ахметвалиев и Ксения Каторгина
"Семьянин, работал таксистом": кто убил Ксению Каторгину, продававшую Audi
Ксения Каторгина
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
Сообщений о пострадавших россиянах у аэропорта в Барселоне не поступало
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
Джулиани заявил, что не будет давать показания в конгрессе
Выступление заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной
Ольга Кормухина хочет засудить Полину Гагарину за песню Цоя
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев назвал Кубу стратегическим партнером и надежным союзником России
Протесты в Эквадоре
Власти Эквадора отменили повышение цен на транспорт
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев обсудил в Гаване противодействие "цветным революциям"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54В Красноярском крае осужденный за убийство сбежал из колонии-поселения
07:41Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже
07:32В Японии пострадавшим от тайфуна бесплатно предоставят одежду и еду
07:27В Счетной палате заявили о сокращении численности личного состава МВД
07:27В Японии выделят средства для помощи пострадавшим от тайфуна районам
07:22Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом рысаке
07:20СМИ: Оказио-Кортес поддержит Сандерса в ходе президентской гонки в США
07:02Британка рассказала, как странный привкус вина оказался симптомом инфаркта
06:57Пограничники, раненные при задержании рыбаков из КНДР, вернулись к службе
06:45Самолет "Аэрофлота", летевший из Дели в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
06:45Эксперты рассказали, как часто туристы забирают из отеля мыло и шампуни
06:23Пентагон не предоставил запрошенные в рамках процедуры импичмента документы
06:09В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
06:07Сенат Мексики одобрил реформу, позволяющую отозвать мандат президента
05:47Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды"* в борьбе с Асадом
05:14В Палате представителей США поддержали протестующих в Гонконге
05:08Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
05:04Кандидат в президенты США считает, что у Трампа "на руках кровь курдов"
05:01В Приморье более восьми тысяч пострадавших от паводка получили матпомощь
05:00В Мексике 15 человек погибли при атаке на армейский патруль
Лента новостейМолния