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РИА Новости
Культура

В Крыму пройдет фестиваль современной культуры и экологии "Алушта. Green"

22:10 15.10.2019
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© Фото : пресс-служба фестиваля Актеры театра "Эскизы в пространстве"
Актеры театра Эскизы в пространстве
© Фото : пресс-служба фестиваля
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. В Крыму с 18 по 19 октября пройдет первый Международный фестиваль современной культуры и экологии "Алушта. Green", темой которого станет Африка. Об этом РИА Новости сообщили организаторы.
Фестиваль станет площадкой для обсуждения вопросов осознанного отношения к окружающей среде на языке современной культуры.
Набережную Профессорского уголка Алушты украсят арт-объекты, отражающие идею трепетного отношения к природе и привлекающие внимание к исчезновению редких видов животных – "СлоноЗИЛ", "Неоновый носорог" и другие.
Подготовка к фестивалю начнется уже 16 октября. На протяжении трех дней будут работать мастерские художников, где можно будет сделать костюмы фантастических животных и необычные маски.
© Фото : пресс-служба фестиваля Неоновый носорог, арт-группа Crocodile Power
Неоновый носорог, арт-группа Crocodile Power
© Фото : пресс-служба фестиваля
Неоновый носорог, арт-группа Crocodile Power
18 октября заработает хип-хоп лаборатория, где пройдут мастер-классы по фристайлу, брэйк-дансу, диджеингу и игре на уличных барабанах.
В этот же день художница Дарион Шаббаш проведет воркшоп, где научит делать маски диких животных из больших пластиковых бутылок.
Главным днем фестиваля станет 19 октября. На набережной выступят представители разных музыкальных направлений — от хип-хопа до соула: Tony Tonite, Da Boogie Crew (Dj Toper & Dj Gormon), The Soul Surfers, T.Check & Magora.
© Фото : пресс-служба фестиваля Актеры театра Remue Menage
Актеры театра Remue menage
© Фото : пресс-служба фестиваля
Актеры театра Remue Menage
Ведущие российские театры, работающие в жанре уличных представлений и перфомансов ("Антикварный цирк", "Эскизы в пространстве" и проект "Картония"), покажут специально подготовленные спектакли, посвященные теме защиты (и беззащитности) природы. Также впервые в России будет показан "Парад влюбленных" парижского уличного театра Remue Ménage.
© Фото : пресс-служба фестиваля Актер театра "Антикварный цирк"
Актер театра Антикварный цирк
© Фото : пресс-служба фестиваля
Актер театра "Антикварный цирк"
Будут открыты три эко-станции: Re-Pair — бесплатная мастерская по ремонту старых вещей, Re-Use — точка распространения многоразовых вещей вместо одноразовых, Re-Cycle — с подробной информаций о переработке мусора в Крыму и Алуште. В течение дня пройдут лекции, мастер-классы, кинопоказы и даже психологический тренинг.
© Фото : пресс-служба фестиваля Эко-станция Re-cycle
Эко-станция Re-cycle
© Фото : пресс-служба фестиваля
Эко-станция Re-cycle
Ближе к вечеру актеры объединятся с художниками, музыкантами и гостями фестиваля, чтобы устроить на набережной грандиозный костюмированный карнавал. В шествии примут участие и огромные арт-объекты.
Салюта ждать не стоит: организаторы решили не просто декларировать осознанное отношение к окружающей среде, но и воплотить практики экологического активизма — от раздельного сбора мусора, отказа от использования воздушных шаров и фейерверков до капшеринга.
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