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РИА Новости
Теплоснабжение

СГК до конца года установит приборы учета на всех ПНС в Новосибирске

18:06 15.10.2019
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© АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"Насосная станция
Насосная станция
© АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
Насосная станция
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) планирует до конца 2019 года уставить приборы учета теплоносителя на всех понизительных насосных станциях (ПНС) в Новосибирске, говорится в сообщении СГК.
Уточняется, что всего в Новосибирске 12 ПНС. В 2018 году СГК установила пять автоматизированных систем контроля и учета теплоносителя, еще четыре прибора были установлены в 2019 году на четырех насосных станциях.
"Общая стоимость автоматизированных систем контроля и учета параметров тепловой энергии составила 27 миллионов рублей. До конца 2019 года запланировано установить приборы учета на всех ПНС СГК в Новосибирске", - говорится в сообщении.
Приборы учета устанавливаются для уточнения месторасположения порыва на трубопроводах. С их помощью сокращается время поиска места утечки теплоносителя из трубопровода, что позволяет быстрее обнаружить и устранить дефект.
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"Приборы учета контролируют температуру теплоносителя, позволяют в режиме реального времени контролировать транспортируемую тепловую энергию, а также если произойдет утечка теплоэнергии, диспетчер сразу это увидит на мониторе и свяжется с районом теплосетей, чтобы оперативная бригада оперативно выехала на место утечки в трубопроводе", - отмечают в СГК.
СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.
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ТеплоснабжениеНовосибирск
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