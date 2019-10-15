СГК до конца года установит приборы учета на всех ПНС в Новосибирске

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) планирует до конца 2019 года уставить приборы учета теплоносителя на всех понизительных насосных станциях (ПНС) в Новосибирске, говорится в сообщении СГК.

Уточняется, что всего в Новосибирске 12 ПНС. В 2018 году СГК установила пять автоматизированных систем контроля и учета теплоносителя, еще четыре прибора были установлены в 2019 году на четырех насосных станциях.

"Общая стоимость автоматизированных систем контроля и учета параметров тепловой энергии составила 27 миллионов рублей. До конца 2019 года запланировано установить приборы учета на всех ПНС СГК в Новосибирске", - говорится в сообщении.

Приборы учета устанавливаются для уточнения месторасположения порыва на трубопроводах. С их помощью сокращается время поиска места утечки теплоносителя из трубопровода, что позволяет быстрее обнаружить и устранить дефект.

"Приборы учета контролируют температуру теплоносителя, позволяют в режиме реального времени контролировать транспортируемую тепловую энергию, а также если произойдет утечка теплоэнергии, диспетчер сразу это увидит на мониторе и свяжется с районом теплосетей, чтобы оперативная бригада оперативно выехала на место утечки в трубопроводе", - отмечают в СГК.