Президент Румынии выдвинул в премьеры главу Национально-либеральной партии

КИШИНЕВ, 15 окт — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что выдвигает кандидатом в премьеры главу Национально-либеральной партии Людовика Орбана.
Парламент Румынии в четверг проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Виорики Данчилэ. Президент провел консультации с лидерами партий, чтобы вместе с ними обсудить кандидата на пост премьера.
"Я решил назначить следующим премьером Людовика Орбана, главу самой большой оппозиционной партии — Национально-либеральной партии, основного двигателя вотума недоверия правительству Данчилэ",- сказал Йоханнис во время брифинга, который транслировал телеканал Digi24.
Согласно местному законодательству, кандидат в премьеры должен будет представить свою команду парламенту. Правящая Социал-демократическая партия заранее заявила, что не будет поддерживать кандидата президента.