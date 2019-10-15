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РИА Новости

Президент Румынии выдвинул в премьеры главу Национально-либеральной партии

17:31 15.10.2019
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© AFP 2019 / Bertrand GuayПрезидент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии Клаус Йоханнис
© AFP 2019 / Bertrand Guay
КИШИНЕВ, 15 окт — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что выдвигает кандидатом в премьеры главу Национально-либеральной партии Людовика Орбана.
Бухарест
10 октября, 15:58РИА Новости
Отправленная в отставку премьер Румынии попросила срочно найти ей замену
Парламент Румынии в четверг проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Виорики Данчилэ. Президент провел консультации с лидерами партий, чтобы вместе с ними обсудить кандидата на пост премьера.
"Я решил назначить следующим премьером Людовика Орбана, главу самой большой оппозиционной партии — Национально-либеральной партии, основного двигателя вотума недоверия правительству Данчилэ",- сказал Йоханнис во время брифинга, который транслировал телеканал Digi24.
Согласно местному законодательству, кандидат в премьеры должен будет представить свою команду парламенту. Правящая Социал-демократическая партия заранее заявила, что не будет поддерживать кандидата президента.
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Клаус ЙоханнисРумынияВ мире
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