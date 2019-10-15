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РИА Новости

Черноморский флот получит в конце ноября два новых гидрографических катера

16:22 15.10.2019
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© Фото : пресс-служба ВМФГидрографическое судно
Гидрографическое судно
© Фото : пресс-служба ВМФ
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Черноморский флот в конце ноября получит два новых больших гидрографических катера проекта 23040Г "Борис Козицкий" и "Борис Слободник", сообщил во вторник представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-морскому флоту Игорь Дыгало.
"Два новейших больших гидрографических катера проекта 23040Г "Борис Козицкий" и "Борис Слободник", построенные на судостроительном заводе "Нижегородский теплоход", прибудут в конце ноября в Новороссийскую военно-морскую базу для завершения испытаний и включения приказом главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова в состав Черноморского флота", - говорится в сообщении.
Планируется, что "Борис Слободник" будет дислоцироваться и выполнять задачи в Севастополе, а "Борис Козицкий" - в Новороссийске. Дыгало напомнил, что ранее построенные этим же заводом аналогичные катера "Георгий Зима" и "Александр Евланов" выполняют задачи в составе гидрографической службы Балтийского флота.
Большие гидрографические катера проекта 23040Г предназначены для высокоточной площадной съемки рельефа дна и обследование навигационно-опасных объектов на глубинах до 400 метров, съемки рельефа дна эхолотом на глубинах до 2000 метров, постановки/съемки и обслуживания всех типов плавучих предостерегательных знаков весом до 1,7 тонны и длиной до 6,5 метра, доставки личного состава, продовольствия, ЗИПа и ремонтных бригад на береговые средства навигационного оборудования, а так же проведения навигационно-гидрографического обеспечения спасательных и поисковых операций и лоцманской проводки и лидирования подводных лодок, крупнотоннажных кораблей в пунктах базирования и на подходах к ним.
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Николай ЕвменовИгорь ДыгалоЧерноморский флот ВМФ РоссииМинистерство обороны РФВМФ РФБезопасность
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