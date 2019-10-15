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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Синод РПЦ оценит решение Элладской церкви о признании ПЦУ

15:43 15.10.2019 (обновлено: 15:47 15.10.2019)
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© пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Сергей ВласовЗаседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
© пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Сергей Власов
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Заседание Священного синода Русской православной церкви пройдет в Москве 17 октября, сообщает сайт РПЦ.
Как ожидается, Синод обсудит ситуацию с Элладской церковью после решения ее Архиерейского собора относительно признания ПЦУ.
Элладская православная церковь (ЭПЦ) в субботу признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию в православном мире по своему усмотрению. В докладе главы ЭПЦ архиепископа Иеронима также содержится рекомендация признать "новую церковь" Украины. В частности, в нем отмечается, что "Церковь Украины всегда оставалась в канонической церковной юрисдикции Вселенского Патриархата", несмотря на 300 лет ее официального всеми признания в составе РПЦ, и что признание церкви из раскольников есть обстоятельство, "особенно полезное для православной церкви и ценное для укрепления отношений между церквями Великой России и Украины".
Комментируя РИА Новости решение Элладской церкви, заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов отметил, что "оценка последствий этого решения для отношений между Русской православной церковью и Элладской церковью будет дана Священным синодом Московского патриархата".
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Так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) — неканоническая структура, не признанная мировым православием, — была создана в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата.
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Религия и мировоззрениеНиколай БалашовРусская православная церковьМоскварелигияЭлладская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеУкраинаВ мире
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