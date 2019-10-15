Правительство востока Ливии: Триполи не может справиться с миграцией

БРЮССЕЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Представитель правительства востока Ливии, заседающего в Бенгази и сотрудничающего с Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, обвинил во вторник в Брюсселе власти в Триполи в неспособности справиться с нелегальной миграцией и торговлей людьми.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала быть единым государством. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

"Проблемы миграции там нарастают. И не только проблемы миграции, но и есть проблема торговли людьми в Триполи", - заявил на пресс-конференции в Брюсселе "министр" иностранных дел находящегося на востоке Ливии "временного правительства" Абдулхади Ибрагим Лахвиж (Abdulhadi Ibrahim Lahweej).

По его словам, "ни один человек не пересекал нелегально границу с нашей стороны в сторону Европы", при этом центры для беженцев на востоке "оснащены всем необходимым".

"У терроризма нет религии или национальности, это международная проблема. Поэтому мы ведем борьбу от имени всего мира. Безопасность Ливии - это и безопасность Европы, Африки и всего мира", - заявил он.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.