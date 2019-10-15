Непал и Китай договорились повторно измерить высоту Эвереста

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 окт - РИА Новости. Власти Непала и Китая договорились провести совместное повторное измерение высоты горы Эверест, которая является самой высокой в мире (8848 метров) и расположена на границе двух государств.

Как пишет газета Times of India, такая договоренность была достигнута в ходе визита в Непал председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшегося 12-13 октября. Необходимость проведения нового измерения возникла на основе предположений ряда ученых о том, что гора могла уменьшиться после мощного землетрясения, которое поразило Непал в 2015 году.

В 2017 году с предложением помочь непальским властям в измерении точной высоты Эвереста выступила Индия.

"Признавая гору Эверест в качестве вечного символа дружбы между Непалом и Китаем, стороны договорились продолжать сотрудничество в различных сферах, включая проблемы с изменением климата и защита окружающей среды", - говорится в совместном заявлении Непала и Китая, опубликованном по итогам визита Си Цзиньпина.