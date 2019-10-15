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РИА Новости

Непал и Китай договорились повторно измерить высоту Эвереста

09:31 15.10.2019 (обновлено: 09:56 15.10.2019)
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CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Lobuche. On the way to Gorak Shep.Альпинисты в районе горы Эверест
Альпинисты в районе горы Эверест
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Lobuche. On the way to Gorak Shep.
Альпинисты в районе горы Эверест. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 окт - РИА Новости. Власти Непала и Китая договорились провести совместное повторное измерение высоты горы Эверест, которая является самой высокой в мире (8848 метров) и расположена на границе двух государств.
Как пишет газета Times of India, такая договоренность была достигнута в ходе визита в Непал председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшегося 12-13 октября. Необходимость проведения нового измерения возникла на основе предположений ряда ученых о том, что гора могла уменьшиться после мощного землетрясения, которое поразило Непал в 2015 году.
В 2017 году с предложением помочь непальским властям в измерении точной высоты Эвереста выступила Индия.
"Признавая гору Эверест в качестве вечного символа дружбы между Непалом и Китаем, стороны договорились продолжать сотрудничество в различных сферах, включая проблемы с изменением климата и защита окружающей среды", - говорится в совместном заявлении Непала и Китая, опубликованном по итогам визита Си Цзиньпина.
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Альпинисты поделились секретом восхождения на Эверест Подъем на Эверест – это сложно, опасно и дорого. Однако на самой вершине вас обязательно будет ждать приз. О том, какая награда досталась альпинистке Людмиле Коробешко и альпинисту-спасателю Виктору Бобоку, они рассказали в эфире радио Sputnik.
Мощнейшее землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале 25 апреля 2015 года. На следующий день Непал потрясла серия афтершоков, а примерно через две недели в стране произошло новое мощное землетрясение магнитудой 7,3. Тогда в результате двух стихийных бедствий погибли около 9 тысяч человек, пострадали более 22 тысяч человек.
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