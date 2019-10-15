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РИА Новости
РИА Наука

Источник: запуск следующего навигационного спутника "Глонасс" отложили

03:08 15.10.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевМакет современного навигационного космического аппарата "Глонасс-М"
Макет современного навигационного космического аппарата Глонасс-М
© РИА Новости / Александр Кряжев
Макет современного навигационного космического аппарата "Глонасс-М". Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Планировавшийся в ноябре запуск навигационного спутника "Глонасс-М" с космодрома Плесецк отложен на 2 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В конце августа другой источник агентства в отрасли сообщал, что "Глонасс-М" выведут на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" в середине ноября. В понедельник несколько СМИ сообщили, что старт планируется на 5 декабря.
"Запуск отложен на 2 декабря", - сказал собеседник агентства, не уточнив причину переноса.
По его словам, это будет первый пуск со стартового комплекса, который недавно модернизировали под ракету "Союз-2".
Источник отметил, что новый аппарат заменит на орбите спутник "Глонасс-М" с системным номером 742, который перестал функционировать в августе, отработав гарантийный срок 7 лет.
В "Роскосмосе" не стали комментировать РИА Новости данную информацию. Комментарием Минобороны РФ агентство не располагает.
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В начале 2000-х годов в Плесецке был реконструирован под "Союзы-2" один из двух стартовых комплексов на 43-й площадке (4-я пусковая установка). В 2004 году с него был осуществлен первый пуск ракеты "Союз-2.1а".
В 2014 году началась модернизация под "Союзы-2" второго стартового комплекса на 43-й площадке (3-я пусковая установка). Его модернизация завершена. Пуски с данного стартового комплекса не осуществлялись с 2002 года.
Также сообщалось о планах реконструкции под "Союзы-2" стартового комплекса на 16-й площадке (2-я пусковая установка), который не эксплуатируется с 2012 года.
В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и два "Глонасса-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, один находится в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний, ещё два - на техническом обслуживании. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
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РИА НаукаПлесецк (космодром)ГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаРоскосмосРоссия
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