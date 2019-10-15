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РИА Новости
Война в Сирии

В США заявили, что добиваются прекращения огня от всех сил в Сирии

02:15 15.10.2019
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© REUTERS / Khalil AshawiПоддерживаемые Турцией бойцы в городе Телль-Абъяд. 14 октября 2019
Поддерживаемые Турцией бойцы в городе Телль-Абъяд. 14 октября 2019
© REUTERS / Khalil Ashawi
ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. США ждут того, что огонь на северо-востоке Сирии прекратят все стороны, об этом заявил в ходе телефонного брифинга для журналистов представитель американской администрации.
"То, что мы пытаемся сделать сейчас, вернуть ситуацию к тому, какой она была до этого в части прекращения огня на северо-востоке Сирии, убедиться в том, что ситуация не будет развиваться по негативному сценарию, там вовлечены несколько сил, не только СДС и турецкие военные, там есть и частично наши силы, и силы связанные с Турцией, иногда очень агрессивные и неконтролируемые, и силы Сирии и России, нужно убедить их всех вернуться к прежним позициям и работать в направлении верного решения", - сказал он.
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