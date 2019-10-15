В США заявили, что добиваются прекращения огня от всех сил в Сирии

"То, что мы пытаемся сделать сейчас, вернуть ситуацию к тому, какой она была до этого в части прекращения огня на северо-востоке Сирии, убедиться в том, что ситуация не будет развиваться по негативному сценарию, там вовлечены несколько сил, не только СДС и турецкие военные, там есть и частично наши силы, и силы связанные с Турцией, иногда очень агрессивные и неконтролируемые, и силы Сирии и России, нужно убедить их всех вернуться к прежним позициям и работать в направлении верного решения", - сказал он.