Биография Михаила Лермонтова

В 1817 году мать будущего поэта умерла, отец по бедности мог дать ребенку лишь скромное образование, и бабушка по матери взяла мальчика к себе на воспитание.

Проведя детство в поместье бабушки Тарханы (ныне село Лермонтово Пензенской области), Михаил Лермонтов в 1828 году поступил на четвертый курс Благородного пансиона при Московском университете.

В 1830-1832 годах учился на нравственно-политическом, а затем на словесном отделениях Московского университета.

В 1834 году окончил Санкт-Петербургскую школу гвардейских подпрапорщиков. Был выпущен в звании корнета и направлен в лейб-гвардии Гусарский полк

Писать стихи Лермонтов начал в пансионе в 1828 году. В 1830 году в журнале "Атеней" было напечатано его стихотворение "Весна". Тогда же были написаны первые ученические поэмы и сделан первый набросок поэмы "Демон".

В 1835 году в журнале "Библиотека для чтения" без ведома автора была напечатана поэма "Хаджи-абрек". Вслед за тем Лермонтов создал поэму "Боярин Орша", драму "Маскарад", которую запретили печатать, роман "Княгиня Лиговская", стихотворение "Бородино".

Потрясенный гибелью Александра Пушкина, Лермонтов в 1837 году написал стихотворение "На смерть поэта", широко распространившееся в списках. Как только эти смелые стихи стали известны в императорском дворце, Лермонтов был арестован. В результате он был переведен в Нижегородский драгунский полк, действовавший на Кавказе.

Пребывание на Кавказе обогатило творчество Лермонтова , нашло отражение в его зрелых поэмах, написанных по возвращении из ссылки: "Беглец", "Мцыри", "Демон".

Благодаря усиленным хлопотам бабушки, через восемь месяцев Лермонтова вернули в гвардию в Новгород, а еще через полгода – в Петербург.

В 1838 году в "Литературном прибавлении к "Русскому инвалиду" была напечатана "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашни­кова" Лермонтова. В 1839-1840 годах в "Отечественных записках" были напечатаны главы его романа "Герой нашего времени". В 1840 году Лермонтов выпустил сборник "Стихотворения" и отдельное издание "Героя нашего времени".

В феврале 1840 года состоялась ссора и дуэль Лермонтова с сыном французского посла Эрнестом Барантом. Барант стрелял первым и промахнулся, Лермонтов выстрелил в сторону, противники тут же помирились. Барант, как сын французского посла, не был привлечен к судебной ответственности . Поэт был предан военному суду и выслан на Кавказ в действующую армию.

Как участник тяжелого сражения при реке Валерик в Чечне он дважды представлялся к наградам, но ходатайства были отклонены.

В начале февраля 1841 года, добившись разрешения на короткий отпуск, Лермонтов приехал в Петербург, где провел около трех месяцев. В это время он хлопотал о публикации поэмы "Демон", которую отказывались публиковать, общался с писателями, обдумывал план издания собственного журнала.

В апреле 1841 года Лермонтов получил приказ в 48 часов оставить Петербург и отправиться в полк, на Кавказ. В то время его записная книжка была заполнена стихами "Утес", "Спор", "Сон", "Свиданье", "Морская царевна", "Пророк", "Выхожу один я на дорогу", "Дубовый листок оторвался от ветки родимой".

По пути в полк Лермонтов задержался в Пятигорске для лечения, где произошла его ссора с отставным майором Николаем Мартыновым.

27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года Михаил Лермонтов был убит выстрелом в грудь навылет на дуэли с Мартыновым у подножия горы Машук вблизи Пятигорска. По многочисленным свидетельствам современников, во время дуэли поэт выстрелил в воздух, не целясь в противника.

Михаил Лермонтов был похоронен на городском кладбище в Пятигорске. Весной 1842 года прах Лермонтова был перевезен в Тарханы и погребен в семейном склепе Арсеньевых.

Единственным прижизненным сборником Лермонтова были "Стихотворения М. Лермонтова", опубликованные в 1840 году тиражом 1000 экземпляров. Из 30 поэм и около 400 стихов, написанных к этому времени, он включал 26 стихотворений и две поэмы – "Мцыри" и "Песня про купца Калашникова".

С 1842 года стали издаваться сборники "Стихотворения М. Лермонтова" в расширенном объеме, была напечатана драма "Маскарад", позже – поэма "Демон".

Поэт также с раннего возраста занимался живописью . Из художественного наследства Лермонтова известны 13 картин маслом, 44 акварели, многочисленные рисунки из его альбомов.

Первый памятник Михаилу Лермонтову работы скульптора Александра Опекушина был установлен в 1889 году в Пятигорске. В 1892 году в Пензе был открыт второй памятник поэту работы скульптора Ильи Гинцбурга. В 1896 году памятник Лермонтову работы скульптора Василия Крейтана был установлен в Александровском сквере у Адмиралтейства в Петербурге.

В 1901 году на месте дуэли поэта в Пятигорске был сооружен временный памятник из гипса работы архитектора Ивана Байкова, но в 1907 году он был разобран из-за нестойкости материала.

В 1915 году на месте дуэли был установлен памятник Лермонтову, автором которого стал скульптор Борис Микешин.

В 1916 году памятник поэту работы Микешина был открыт в Санкт-Петербурге у Николаевского кавалерийского училища, преобразованного из Школы гвардейских подпрапорщиков, которую окончил поэт.

К наиболее известным памятникам Лермонтову советской эпохи относится памятник поэту в Москве работы скульптора Исаака Бродского. Он был открыт в июне 1965 года в сквере на Лермонтовской площади, возле места, где находился дом, в котором родился поэт.

Первый музей, посвященный Михаилу Лермонтову, был открыт в 1883 году в Санкт-Петербурге при Николаевском кавалерийском училище. В настоящее время коллекция Лермонтовского музея принадлежит Литературному музею Пушкинского Дома в Санкт-Петербурге.

В 1912 году музей Лермонтова был создан в Пятигорске в доме, где поэт провел последние месяцы своей жизни . В 1973 году музей "Домик Лермонтова" был преобразован в Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова.

В 1939 году был открыт дом-музей Лермонтова в Тарханах , в 1969 году преобразованный в Государственный Лермонтовский музей-заповедник. В состав музея-заповедника площадью 97,5 гектара в настоящее время входят барская усадьба, фамильный некрополь Арсеньевых-Лермонтовых и усадьба Апалиха – имение тети поэта Марии Шан-Гирей.

В 1976 году открылся Дом-музей М. Ю. Лермонтова в Тамани (Краснодарский край). В музее воссоздано подворье казака Федора Мысника, где останавливался поэт в 1837 году

Именем Михаила Лермонтова в 1954 году был назван рабочий поселок Ставропольского края, который в 1956 году был преобразован в город Лермонтов