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РИА Новости

Следователи завели дело по факту исчезновения подростка в Калужской области

22:10 14.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 17-летнего подростка в Калужской области, который в понедельник уехал на велосипеде в музыкальную школу и не вернулся, сообщается на сайте СК РФ.
Согласно данным, 13 октября мальчик уехал из дома в селе Карижа Малоярославецкого района в музыкальную школу на велосипеде красного цвета с широкими колесами. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "убийство", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в поисках подростка задействованы сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.
Сотрудник полиции
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Следственный комитет РФКалужская областьПроисшествия
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