Следователи завели дело по факту исчезновения подростка в Калужской области

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 17-летнего подростка в Калужской области, который в понедельник уехал на велосипеде в музыкальную школу и не вернулся, сообщается на сайте СК РФ.

Согласно данным, 13 октября мальчик уехал из дома в селе Карижа Малоярославецкого района в музыкальную школу на велосипеде красного цвета с широкими колесами. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "убийство", - говорится в сообщении.