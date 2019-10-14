Провинции на северо-востоке Сирии объявили о восстановлении суверенитета

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Ряд населенных пунктов провинций Алеппо, Ракка и Хасеке в Сирии объявили о восстановлении суверенитета САР на своей территории из-за неспособности самопровозглашенной "Автономной администрации северо-восточных районов" защищать население и решать гуманитарные проблемы, сказал на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин.

Он добавил, что на фоне операции турецких военных и гуманитарного кризиса на северо-востоке Сирии в ЦПВС и правительство страны поступают обращения населения с просьбой об оказании помощи.

"Самопровозглашенная "Автономная администрация северо-восточных районов", не получив поддержки от США и других западных стран, оказалась неспособна предпринять какие-либо действенные меры по защите населения и разрешению гуманитарных проблем. В связи с этим органы самоуправления населенных пунктов в округах Манбидж провинции Алеппо, Табка провинции Ракка, Камышли и Хасеке провинции Хасеке заявили о полном восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории", - сказал Бакин.