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РИА Новости
Война в Сирии

Провинции на северо-востоке Сирии объявили о восстановлении суверенитета

22:06 14.10.2019
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© Фото : SANAСирийская армия в городе Айн-Исса на севере провинции Ракка
Сирийская армия в городе Айн-Исса на севере провинции Ракка
© Фото : SANA
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Ряд населенных пунктов провинций Алеппо, Ракка и Хасеке в Сирии объявили о восстановлении суверенитета САР на своей территории из-за неспособности самопровозглашенной "Автономной администрации северо-восточных районов" защищать население и решать гуманитарные проблемы, сказал на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин.
Он добавил, что на фоне операции турецких военных и гуманитарного кризиса на северо-востоке Сирии в ЦПВС и правительство страны поступают обращения населения с просьбой об оказании помощи.
"Самопровозглашенная "Автономная администрация северо-восточных районов", не получив поддержки от США и других западных стран, оказалась неспособна предпринять какие-либо действенные меры по защите населения и разрешению гуманитарных проблем. В связи с этим органы самоуправления населенных пунктов в округах Манбидж провинции Алеппо, Табка провинции Ракка, Камышли и Хасеке провинции Хасеке заявили о полном восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории", - сказал Бакин.
Он также добавил, что в других населенных пунктах на востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка представители родоплеменных союзов Агейдат, Бу-Шаабан, Абукемаль, Альбухасан провели демонстрации против иностранной агрессии и терроризма и направили в ЦПВС обращения об оказании содействия в восстановлении законной власти Сирии.
Военнослужащие сирийской армии на передовых позициях в районе города Манбидж
Вчера, 21:48Радио Sputnik
Сирийские войска вошли в город Манбидж
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Эрдогану просто памятник нужно поставить на севере Сирии. Одних-выгнал из Сирии, других-примирил.
14 октября, 22:19
Муля не нервируй
801003
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