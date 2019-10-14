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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл рассказал, какие союзники есть у народов Руси

21:19 14.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля по случаю Дня Крещения Руси. 28 июля 2019
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля по случаю Дня Крещения Руси. 28 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Россияне в тяжелых испытаниях могут рассчитывать только на свои силы и помощь Неба, как это и было всегда в истории, в том числе в Великой Отечественной войне, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"За всю историю нашего Отечества было множество попыток войти в нашу страну, подчинить ее или расчленить. И не было ни одного случая, чтобы кто-то из-за пределов нашего Отечества в самый трудный момент пришел и сказал: "Мы вам поможем, мы вместе с вами станем на защиту Руси, мы вместе с вами будет солидарны в вашей скорби, в вашем страдании, в вашей борьбе", - сказал патриарх после литургии в Покровском монастыре на праздник Покрова Божией Матери.
В пример он привел Великую Отечественную войну и открытие союзниками СССР в 1944 году Второго фронта.
"Второй фронт открылся тогда, когда уже враг был изгнан за пределы Руси. Когда стало ясно, что армию нашу не остановить никакой враждебной силой, тогда и Второй фронт был открыт. Ну а что, если бы он не был открыт? Разве не одержали бы мы победу? Несомненно, одержали бы", - заявил патриарх.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Говоря о празднике Покрова Божией Матери (14 октября), он заметил, что этот праздник является исключительно русским. Он был установлен потому, что, как выразился патриарх, "совершенно особенная, ...драматическая история нашего Отечества многократно заставляла народ наш, сознающий огромную опасность и вызов, брошенный самому его существованию, и недостаточность своих сил, чтобы эту опасность преодолеть, - обращать особенно свой взор к Царице Небесной".
Как отметил предстоятель, исторические факты свидетельствуют о том, что в самые тяжелые времена россияне "оставались один на один с врагом, один на один со стихийными бедствиями, со скорбями".
"И народ понял, что, кроме Неба, у него нет никого, кто бы, рискуя самим собой, протянул ему руку помощи… У нашей страны не было легких времен. И когда некоторые наблюдатели извне спрашивают, в том числе и меня как патриарха, чем объяснить такую высокую религиозность вашего народа, ведь все-таки революция, атеистическое прошлое… Как могло случиться так, что народ вновь возродился религиозно? Я обычно отвечаю так, что у народа нашего слишком было много чудес и знамений, в том числе имеющих отношение к судьбе страны, чтобы потерять веру", - заявил патриарх.
"Поэтому когда наступают тяжелые времена, мы сохраняем спокойствие духа", - добавил он.
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)религия
Популярные комментарии
в переводе на человеческий русский-Денег нет, но вы молитесь!....
14 октября, 21:28
ЛГЛена Головач
1120009
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