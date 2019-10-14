Указ, приведший к протестам в Эквадоре, отзовут в течение нескольких часов

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 окт - РИА Новости. Указ, отменивший субсидии на бензин в Эквадоре и приведший к массовым протестам, будет отозван в течение нескольких часов, сообщил президент страны Ленин Морено.

"В течение ближайших часов я отменю указ 883. Мы сделали выбор в пользу мира. Будет издан новый указ, который обеспечит доступ к ресурсам тех, кто в них действительно нуждается", - написал он в Twitter.

В воскресенье вечером власти и оппозиция в Эквадоре договорились о немедленном прекращении конфронтации. Морено по итогам переговоров с лидерами Конфедерации индейских народов и протестного движения заявил о необходимости скорейшего пересмотра декрета, отменяющего субсидии на топливо.