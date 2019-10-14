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РИА Новости

Указ, приведший к протестам в Эквадоре, отзовут в течение нескольких часов

21:05 14.10.2019
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© AP Photo / Dolores OchoaНовый президент Эквадора Ленин Морено
Новый президент Эквадора Ленин Морено
© AP Photo / Dolores Ochoa
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 окт - РИА Новости. Указ, отменивший субсидии на бензин в Эквадоре и приведший к массовым протестам, будет отозван в течение нескольких часов, сообщил президент страны Ленин Морено.
"В течение ближайших часов я отменю указ 883. Мы сделали выбор в пользу мира. Будет издан новый указ, который обеспечит доступ к ресурсам тех, кто в них действительно нуждается", - написал он в Twitter.
В воскресенье вечером власти и оппозиция в Эквадоре договорились о немедленном прекращении конфронтации. Морено по итогам переговоров с лидерами Конфедерации индейских народов и протестного движения заявил о необходимости скорейшего пересмотра декрета, отменяющего субсидии на топливо.
Протесты в Эквадоре продолжались с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. Президент Эквадора объявлял режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.
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