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РИА Новости

СК начал проверку после инцидента с посадкой Ил-76 в Екатеринбурге

20:52 14.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Следствие начало доследственную проверку после инцидента с посадкой грузового Ил-76 в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", сообщает в понедельник Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее источник в авиационных службах региона сообщил РИА Новости, что грузовой самолет Ил-76 в понедельник совершил аварийную посадку в "Кольцово", в результате инцидента никто не пострадал. Инцидент произошел из-за срабатывания датчика невыхода шасси. В пресс-службе аэропорта "Кольцово" РИА Новости сообщили, что самолет в 17.20 (15.20 мск) благополучно приземлился в аэропорту "Кольцово".
"По предварительным данным, командир воздушного судна доложил диспетчеру производственно-диспетчерской службы предприятия аэропорта о том, что сработал индикатор невыхода переднего шасси. На борту воздушного судна находились 12 членов экипажа. Посадка произведена в штатном режиме, члены экипажа не пострадали. По данному факту Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении следствия.
Ведомство уточняет, что самолет летел из Улан-Удэ в Екатеринбург.
Аварийная посадка самолета Ан-12 в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
10 октября, 12:05Радио Sputnik
Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге
Следствие запросило документы о причинах технической неисправности воздушного судна, о принятых мерах по устранению неисправности. Помимо этого, опрашиваются наземные службы аэропорта и члены экипажа, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, отмечает управление.
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Ил-76Следственный комитет РФКольцовоЕкатеринбургРоссияПроисшествия
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