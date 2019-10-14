СК начал проверку после инцидента с посадкой Ил-76 в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Следствие начало доследственную проверку после инцидента с посадкой грузового Ил-76 в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", сообщает в понедельник Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее источник в авиационных службах региона сообщил РИА Новости, что грузовой самолет Ил-76 в понедельник совершил аварийную посадку в "Кольцово", в результате инцидента никто не пострадал. Инцидент произошел из-за срабатывания датчика невыхода шасси. В пресс-службе аэропорта "Кольцово" РИА Новости сообщили, что самолет в 17.20 (15.20 мск) благополучно приземлился в аэропорту "Кольцово".

"По предварительным данным, командир воздушного судна доложил диспетчеру производственно-диспетчерской службы предприятия аэропорта о том, что сработал индикатор невыхода переднего шасси. На борту воздушного судна находились 12 членов экипажа. Посадка произведена в штатном режиме, члены экипажа не пострадали. По данному факту Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении следствия.

Ведомство уточняет, что самолет летел из Улан-Удэ в Екатеринбург.