Рогозин заявил, что "Союзам" альтернативы пока нет

"Как я и предупреждал примерно год назад, хотя все говорили, что монополия "Роскосмоса" на пилотируемый космос заканчивается. Она пока не заканчивается, потому что создание пилотируемых кораблей - дело нешуточное. Это, прежде всего, решение главного критерия - критерия безопасности. С этим делом пока не очень хорошо продвигается ни у SpaceX, ни у Boeing", - сказал Рогозин.