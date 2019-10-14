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РИА Новости

Рогозин заявил, что "Союзам" альтернативы пока нет

20:49 14.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Глава "Роскосмос" Дмитрий Рогозин не видит в мире альтернативы российским пилотируемым кораблям "Союз".
"Как я и предупреждал примерно год назад, хотя все говорили, что монополия "Роскосмоса" на пилотируемый космос заканчивается. Она пока не заканчивается, потому что создание пилотируемых кораблей - дело нешуточное. Это, прежде всего, решение главного критерия - критерия безопасности. С этим делом пока не очень хорошо продвигается ни у SpaceX, ни у Boeing", - сказал Рогозин.
"Поэтому пока еще "Союзам" альтернативы нет. Я говорю про наших иностранных партнеров. Это надежные, проверенные машины", - добавил он.
Глава "Роскосмоса" отметил, что видит определенную миссию госкорпорации и России в том, чтобы "открывать дорогу в космос странам, которые хотят стать космическими державами".
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Космос - РИА НаукаРоскосмосSpaceXДмитрий РогозинРоссияВ мире
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