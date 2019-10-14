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РИА Новости

Досудебную блокировку живодерского контента нужно обсуждать, заявил депутат

20:49 14.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике Леонид Левин на IV Международном форуме русскоязычных вещателей. 15 апреля 2018
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике Леонид Левин на IV Международном форуме русскоязычных вещателей. 15 апреля 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Проект о внесудебной блокировке материалов в интернете о жестоком обращении с животными требует детального обсуждения, поскольку в некоторых случаях подобные публикации помогали найти и привлечь виновных к ответственности, заявил председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
В понедельник глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внёс в нижнюю палату парламента законопроект о досудебной блокировке сайтов с материалами о жестоком обращении с животными. Депутат отметил, что введение механизма ограничения доступа к информации о жестоком обращении с животными в досудебном порядке не будет подменять собой процессуальное производство, связанное с расследованием уголовных дел.
"Инициатива затрагивает важную тему, касающуюся вопроса воспитания детей в концепции гуманного отношения к самим себе, другим людям и окружающему миру. Информационная среда, окружающая их, должна стимулировать развитие интеллектуального и творческого потенциала, прививать общепринятые нормы поведения", - сказал Левин журналистам.
Он добавил, что материалы о жестоком обращении с животными по своей природе имеют склонность к неконтролируемому вирусному распространению, "однако предлагаемая идея требует детального обсуждения".
"Практика показала, что зачастую именно подобные интернет-публикации помогали привлечь внимание общества к этой проблеме, а в ряде случаев – найти и привлечь виновных к ответственности", - пояснил глава думского комитета.
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Леонид ЛевинМоскваОбщество
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