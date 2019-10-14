Досудебную блокировку живодерского контента нужно обсуждать, заявил депутат

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Проект о внесудебной блокировке материалов в интернете о жестоком обращении с животными требует детального обсуждения, поскольку в некоторых случаях подобные публикации помогали найти и привлечь виновных к ответственности, заявил председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

В понедельник глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внёс в нижнюю палату парламента законопроект о досудебной блокировке сайтов с материалами о жестоком обращении с животными. Депутат отметил, что введение механизма ограничения доступа к информации о жестоком обращении с животными в досудебном порядке не будет подменять собой процессуальное производство, связанное с расследованием уголовных дел.

"Инициатива затрагивает важную тему, касающуюся вопроса воспитания детей в концепции гуманного отношения к самим себе, другим людям и окружающему миру. Информационная среда, окружающая их, должна стимулировать развитие интеллектуального и творческого потенциала, прививать общепринятые нормы поведения", - сказал Левин журналистам.

Он добавил, что материалы о жестоком обращении с животными по своей природе имеют склонность к неконтролируемому вирусному распространению, "однако предлагаемая идея требует детального обсуждения".