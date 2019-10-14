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РИА Новости
Культура

Саудовская Аравия станет гостем Петербургского культурного форума

20:44 14.10.2019 (обновлено: 21:03 14.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский выступает в ЦВЗ "Манеж" в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Министр культуры РФ Владимир Мединский выступает в ЦВЗ Манеж в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что достигнута договоренность о том, что Саудовская Аравия станет страной-гостем Санкт-Петербургского культурного форума в 2021 году.
Ранее вице-премьер правительства Ольга Голодец и министр культуры королевства принц Бадр бен Абдалла бен Фархан обсуждали на встрече в доме правительства заявку на участие страны в форуме в 2021 году.
"На сегодняшний день с саудовской стороной достигнута договоренность об участии Королевства Саудовская Аравия в качестве страны-гостя Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2021 году", - сказал Мединский журналистам.
Следующий Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года, основной темой которого в этом году будет "Культурные коды в условиях глобализации".
Активизация культурного сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией началась в 2017 году. В сентябре 2017 года прошла встреча Мединского и саудовского министра культуры Аввада ибн Салеха Аль-Аввада. Тогда же в Новом Манеже министры торжественно открыли Неделю саудовской культуры в России.
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Вчера, 20:10Культура
Россия и Саудовская Аравия подписали меморандум о культурном сотрудничестве
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КультураСанкт-Петербургский Международный культурный форумВладимир МединскийСаудовская АравияРоссия
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