Саудовская Аравия станет гостем Петербургского культурного форума

Министр культуры РФ Владимир Мединский выступает в ЦВЗ "Манеж" в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что достигнута договоренность о том, что Саудовская Аравия станет страной-гостем Санкт-Петербургского культурного форума в 2021 году.

Ранее вице-премьер правительства Ольга Голодец и министр культуры королевства принц Бадр бен Абдалла бен Фархан обсуждали на встрече в доме правительства заявку на участие страны в форуме в 2021 году.

"На сегодняшний день с саудовской стороной достигнута договоренность об участии Королевства Саудовская Аравия в качестве страны-гостя Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2021 году", - сказал Мединский журналистам.

Следующий Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года, основной темой которого в этом году будет "Культурные коды в условиях глобализации".