Саудовская Аравия станет гостем Петербургского культурного форума

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что достигнута договоренность о том, что Саудовская Аравия станет страной-гостем Санкт-Петербургского культурного форума в 2021 году.
Ранее вице-премьер правительства Ольга Голодец и министр культуры королевства принц Бадр бен Абдалла бен Фархан обсуждали на встрече в доме правительства заявку на участие страны в форуме в 2021 году.
"На сегодняшний день с саудовской стороной достигнута договоренность об участии Королевства Саудовская Аравия в качестве страны-гостя Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2021 году", - сказал Мединский журналистам.
Следующий Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года, основной темой которого в этом году будет "Культурные коды в условиях глобализации".
Активизация культурного сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией началась в 2017 году. В сентябре 2017 года прошла встреча Мединского и саудовского министра культуры Аввада ибн Салеха Аль-Аввада. Тогда же в Новом Манеже министры торжественно открыли Неделю саудовской культуры в России.