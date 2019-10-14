Новый рояль приобретут для Дома культуры уральского города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Новый рояль будет приобретен по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева для Дома культуры города Кушва - места проведения международного конкурса исполнителей на духовых инструментах "Дыхание", сообщает в понедельник департамент информполитики региона.

"Губернатор Евгений Куйвашев поручил областному правительству проработать вопрос приобретения нового концертного рояля и другого необходимого оборудования для дома культуры Кушвы – площадки, на которой в минувшие выходные во второй раз под эгидой Евразийской Ассоциации саксофонистов прошел конкурс "Дыхание", - говорится в сообщении.

Вопросы, связанные с организацией фестиваля, а также с поддержкой юных талантливых уральских музыкантов, глава региона обсудил в понедельник с президентом Евразийской ассоциации саксофонистов, обладателем Гран-при международного конкурса им. А. Сакса Никитой Зиминым и вице-президентом ассоциации, художественным руководителем и солистом камерного оркестра Imperialis, преподавателем Московского государственного института культуры Тарасом Гусаровым.

Во встрече также приняли участие вице-губернатор Павел Креков и министр культуры региона Светлана Учайкина.

Международный конкурс исполнителей на духовых инструментах "Дыхание" – проект популяризации саксофона и флейты в России, важной частью которого является поддержка молодых талантливых музыкантов.

"Отрадно, что вы выбрали местом проведения конкурса не Екатеринбург, а Кушву. К следующему году мы приведем в порядок Дом культуры, выделим на это средства", – приводятся в сообщении слова губернатора.

Зимин и Гусаров поблагодарили главу региона за готовность поддержать проект и за внимание к развитию сферы культуры и искусства.