Новый рояль приобретут для Дома культуры уральского города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Новый рояль будет приобретен по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева для Дома культуры города Кушва - места проведения международного конкурса исполнителей на духовых инструментах "Дыхание", сообщает в понедельник департамент информполитики региона.
"Губернатор Евгений Куйвашев поручил областному правительству проработать вопрос приобретения нового концертного рояля и другого необходимого оборудования для дома культуры Кушвы – площадки, на которой в минувшие выходные во второй раз под эгидой Евразийской Ассоциации саксофонистов прошел конкурс "Дыхание", - говорится в сообщении.
Вопросы, связанные с организацией фестиваля, а также с поддержкой юных талантливых уральских музыкантов, глава региона обсудил в понедельник с президентом Евразийской ассоциации саксофонистов, обладателем Гран-при международного конкурса им. А. Сакса Никитой Зиминым и вице-президентом ассоциации, художественным руководителем и солистом камерного оркестра Imperialis, преподавателем Московского государственного института культуры Тарасом Гусаровым.
Во встрече также приняли участие вице-губернатор Павел Креков и министр культуры региона Светлана Учайкина.
Международный конкурс исполнителей на духовых инструментах "Дыхание" – проект популяризации саксофона и флейты в России, важной частью которого является поддержка молодых талантливых музыкантов.
"Отрадно, что вы выбрали местом проведения конкурса не Екатеринбург, а Кушву. К следующему году мы приведем в порядок Дом культуры, выделим на это средства", – приводятся в сообщении слова губернатора.
Зимин и Гусаров поблагодарили главу региона за готовность поддержать проект и за внимание к развитию сферы культуры и искусства.
"Развивать сферу музыкального образования путем проведения фестивалей нужно и в столице. Но, прежде всего, это важно делать именно в маленьких провинциальных городах. Екатеринбург все-таки – это не провинция, это столица, поэтому конкурс "Дыхание" мы проводим в Кушве. Вторая причина, по которой выбран ваш регион и этот город, – это большое количество талантливых исполнительней, именно юных – восьми-десяти лет. В этом году гостями фестиваля стали саксофонисты французского квартета "Морфинг", которые были удивлены этому", – цитирует Гусарова департамент.