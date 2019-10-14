Джонсон сделал прививку от гриппа

ЛОНДОН, 14 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник сделал прививку от гриппа и призвал жителей страны последовать его примеру, чтобы предотвратить заболевание осенью и зимой.

Видео-обращение, во время которого премьеру делают укол, опубликовано в его Twitter.

Глава британского правительства отметил, что сделать прививку от гриппа необходимо всем категориям граждан, чтобы не заболеть им предстоящей зимой.

"Очень важно сделать это (прививку – ред.) всем этой зимой, потому что люди могут быть уязвимы перед гриппом, если вы пожилой человек, если у вас длительные проблемы со здоровьем. И, конечно, дети уязвимы перед гриппом", - сказал Джонсон, добавив, что "прививка доступна и нет реальных причин не сделать этого".

"I had my flu jab this morning – make sure you get yours this year." – PM @BorisJohnson



➡️ https://t.co/U24Bfja6wq pic.twitter.com/bzYGyzmGko — UK Prime Minister (@10DowningStreet) October 14, 2019