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РИА Новости

Джонсон сделал прививку от гриппа

20:42 14.10.2019 (обновлено: 20:54 14.10.2019)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 14 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник сделал прививку от гриппа и призвал жителей страны последовать его примеру, чтобы предотвратить заболевание осенью и зимой.
Видео-обращение, во время которого премьеру делают укол, опубликовано в его Twitter.
Глава британского правительства отметил, что сделать прививку от гриппа необходимо всем категориям граждан, чтобы не заболеть им предстоящей зимой.
"Очень важно сделать это (прививку – ред.) всем этой зимой, потому что люди могут быть уязвимы перед гриппом, если вы пожилой человек, если у вас длительные проблемы со здоровьем. И, конечно, дети уязвимы перед гриппом", - сказал Джонсон, добавив, что "прививка доступна и нет реальных причин не сделать этого".
Британская служба здравоохранения рекомендует сделать прививки от гриппа людям в возрасте 65 и старше лет, беременным женщинам, детям, взрослым с ослабленным иммунитетом, а также тем, кто перенес длительные заболевания сердца и органов дыхания. Для каждой возрастной группы медики рекомендуют конкретную разновидность вакцины.
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