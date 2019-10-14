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РИА Новости

Конференция Sooner Than You Think: Smart Cities пройдет в Москве

20:11 14.10.2019 (обновлено: 20:13 14.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновПешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
Пешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 14 окт - Пресс-служба форума "Открытые инновации. Глобальная технологическая конференция Sooner Than You Think: Smart Cities, организованная агентством Bloomberg и Фондом "Сколково", состоится в Москве 22 октября в рамках Международного Форума "Открытые инновации".
Технологические конференции Sooner Than You Think проводятся с 2017 года event-подразделением агентства Bloomberg Live. При формировании повестки организаторы объединяют опыт одного из крупнейших в мире агентств деловой информации с возможностями аналитических ресурсов Bloomberg Global Data и Bloomberg Intelligence. Ранее конференции проходили в Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Сан-Франциско и Сингапуре. Благодаря сотрудничеству с "Открытыми инновациями" на карте Sooner Than You Think появится и Москва.
Аркадий Дворкович, Председатель Фонда "Сколково": "Мы считаем, что тот факт, что первая в России конференция Sooner Than You Think пройдет именно в "Сколково", подтверждает его статус ведущего мирового инновационного центра. Проект Bloomberg является органичной частью программы Форума "Открытые инновации". Дискуссии как на Форуме, так и на конференции посвящены самым насущным вопросам — путям развития мирового бизнеса, связанные с цифровизацией, и технологическим прорывам, которые уже сегодня определяют глобальную экономику завтрашнего дня".
Панельные дискуссии и открытые интервью на конференции будут посвящены развитию технологий "умных городов" в России и мире. Сети 5G, беспилотный транспорт, системы распознавания лиц — инновации, направленные на укрепление высокотехнологичной инфраструктуры. Эксперты обсудят, какие нормативные ограничения, технические недостатки и угрозы безопасности необходимо устранить, чтобы эти технологии развивались быстрыми темпами.
Спикерами конференции Sooner Than You Think станут генеральный директор ПАО "ВымпелКом" Василь Лацанич, президент "Microsoft Рус" Кристина Тихонова, генеральный директор Group-IB Илья Сачков, основатель FaceApp Ярослав Гончаров, президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. Модераторами дискуссий выступят управляющий редактор Bloomberg Торри Кларк-Ширнина, руководитель направления "Телеком, медиа, развлечения" Ребекка Пенти и редактор Bloomberg в странах Европы, Африки и Ближнего Востока Жиль Тёрнер.
VIII Международный Форум инновационного развития "Открытые инновации" пройдет в "Сколково" с 21 по 23 октября. Тема Форума в 2019 году — "Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике".
Соорганизаторы Форума — Министерство экономического развития РФ, Правительство Москвы, Фонд "Сколково", Российская венчурная компания, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд содействия инновациям, Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".
Подробная информация и регистрация на сайте. Для представителей СМИ на площадке Форума будет работать пресс-центр.
Официальные интернет-ресурсы Форума:
Официальный website.
Официальный канал в Facebook.
Официальный канал в Twitter.
Официальный аккаунт в Instagram.
Официальный канал в VK.
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