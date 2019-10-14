Современный дипломат должен уметь бороться с фейками и ложью, заявил Лавров

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Дипломат XXI века должен уметь бороться с "фейкньюс" и ложью, причем с помочью "предельной эрудиции и фактов", считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Дипломат должен быть готов к тому, что фейковые и лживые новости сегодня просто заполонили информационное пространство. Занимаются этим и любители - те же самые хакеры, и государства… Студенты МГИМО, не вникая в то, как это делается, должны понимать, что им придется сталкиваться с последствиями этих событий и явлений", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24"

Как рассказал министр, "когда вбрасывается ложь, она сразу занимает первые полосы газет, прайм-тайм на телевидении, забивает все социальные сети". А когда находятся факты, которые опровергают эту ложь, "никого не интересует опровержение".

"В лучшем случае где-то в сноске скажут, что была допущена небольшая неточность", - посетовал Лавров.

Поэтому дипломатам приходится бороться с этим явлением самим, а для этого нужно быть "предельно эрудированным и подготовленным к полемике".