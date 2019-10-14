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РИА Новости

Современный дипломат должен уметь бороться с фейками и ложью, заявил Лавров

19:48 14.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Дипломат XXI века должен уметь бороться с "фейкньюс" и ложью, причем с помочью "предельной эрудиции и фактов", считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Дипломат должен быть готов к тому, что фейковые и лживые новости сегодня просто заполонили информационное пространство. Занимаются этим и любители - те же самые хакеры, и государства… Студенты МГИМО, не вникая в то, как это делается, должны понимать, что им придется сталкиваться с последствиями этих событий и явлений", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24".
Как рассказал министр, "когда вбрасывается ложь, она сразу занимает первые полосы газет, прайм-тайм на телевидении, забивает все социальные сети". А когда находятся факты, которые опровергают эту ложь, "никого не интересует опровержение".
"В лучшем случае где-то в сноске скажут, что была допущена небольшая неточность", - посетовал Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время проведения Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
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Поэтому дипломатам приходится бороться с этим явлением самим, а для этого нужно быть "предельно эрудированным и подготовленным к полемике".
"Сейчас это очень серьезное требование к дипломатам. Не только к тем, кто работает в ООН, ОБСЕ, Совете Европы и других публичных форумах, но и к дипломатам, которые работают по двусторонней линии в наших посольствах. Постоянно проходит общение с прессой, постоянно приходится отвечать на всякие вбросы. Делать это надо быстро, убедительно и, самое главное, на основе фактов", - рассказал Лавров.
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Сергей ЛавровМИД РФМГИМОРоссияОбщество
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