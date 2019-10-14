Россия выступила за реализацию трехсторонних проектов с КНДР и Южной Кореей

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия выступает за реализацию трехсторонних проектов с КНДР и Южной Кореей, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Мы последовательно выступаем за реализацию трехсторонних проектов на Корейском полуострове, включая интеграцию корейских железных дорог с Транссибом и транзитные поставки трубопроводного газа и электроэнергии через Корейскую Народно-Демократическую Республику в Республику Корея", - сказал дипломат на приеме по случаю празднования Дня основания Кореи.
Ранее Моргулов заявил, что РФ считает, что уже возможно проводить незапрещенное СБ ООН изучение технических параметров проекта транскорейского трубопровода.