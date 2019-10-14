Россия выступила за реализацию трехсторонних проектов с КНДР и Южной Кореей

"Мы последовательно выступаем за реализацию трехсторонних проектов на Корейском полуострове, включая интеграцию корейских железных дорог с Транссибом и транзитные поставки трубопроводного газа и электроэнергии через Корейскую Народно-Демократическую Республику в Республику Корея", - сказал дипломат на приеме по случаю празднования Дня основания Кореи.