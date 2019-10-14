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РИА Новости

Россия выступила за реализацию трехсторонних проектов с КНДР и Южной Кореей

20:10 14.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия выступает за реализацию трехсторонних проектов с КНДР и Южной Кореей, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Мы последовательно выступаем за реализацию трехсторонних проектов на Корейском полуострове, включая интеграцию корейских железных дорог с Транссибом и транзитные поставки трубопроводного газа и электроэнергии через Корейскую Народно-Демократическую Республику в Республику Корея", - сказал дипломат на приеме по случаю празднования Дня основания Кореи.
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27 сентября, 13:52РИА Новости
В МИД прокомментировали проведение саммита Россия–Южная Корея–КНДР
Ранее Моргулов заявил, что РФ считает, что уже возможно проводить незапрещенное СБ ООН изучение технических параметров проекта транскорейского трубопровода.
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Разворот на ВостокИгорь МоргуловМИД РФЮжная КореяКНДРВ мире
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