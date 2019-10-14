Фортум и Роснано построили ветроэнергетическую установку под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт – РИА Новости. "Фортум" и "Роснано" завершили монтаж первой ветроэнергетической установки в рамках проекта по созданию ветропарка в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

"На строительной площадке Сулинской ВЭС (Красносулинский район) завершен монтаж первой ветроэнергетической установки. Это важный этап в реализации масштабной инвестиционной программы Фонда развития ветроэнергетики (совместный инвестфонд ПАО "Фортум" и АО "Роснано")", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время ведется строительство трех ветроэлектростанций - Каменской, Сулинской и Гуковской - суммарной мощностью 300 МВт. Всего на них будут размещены 78 ветроэнергетических установок Vestas мощностью 3,8 МВт каждая. Ветропарки начнут поставлять электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности в первом полугодии 2020 года. Башни для ветроустановок производят в Таганроге.

"Сегодня на территории области реализуется сразу несколько проектов по строительству ветропарков. Ветростанции не загрязняют воздух, воду или почву и не производят твердые отходы, что благоприятно скажется на экологии Ростовской области. Региональное правительство оказывает максимальную поддержку инвесторам, заинтересованным в развитии "зеленой энергетики", - процитировал собеседник агентства слова министра промышленности и энергетики области Игоря Сорокина.

Как сообщал ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев, в 2018 году три компании – "Роснано", "Росатом" и итальянская "Энель" - подписали с регионом соглашения о строительстве ветропарков. После реализации проектов Ростовская область станет крупнейшим производителем ветряной энергии, примерно 600 мегаватт.