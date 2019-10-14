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РИА Новости
Ростовская область

Фортум и Роснано построили ветроэнергетическую установку под Ростовом

18:07 14.10.2019
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© РИА Новости / Олег Матвеев / Перейти в фотобанкВетроэнергетическая установка
Ветроэнергетическая установка
© РИА Новости / Олег Матвеев
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт – РИА Новости. "Фортум" и "Роснано" завершили монтаж первой ветроэнергетической установки в рамках проекта по созданию ветропарка в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"На строительной площадке Сулинской ВЭС (Красносулинский район) завершен монтаж первой ветроэнергетической установки. Это важный этап в реализации масштабной инвестиционной программы Фонда развития ветроэнергетики (совместный инвестфонд ПАО "Фортум" и АО "Роснано")", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в настоящее время ведется строительство трех ветроэлектростанций - Каменской, Сулинской и Гуковской - суммарной мощностью 300 МВт. Всего на них будут размещены 78 ветроэнергетических установок Vestas мощностью 3,8 МВт каждая. Ветропарки начнут поставлять электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности в первом полугодии 2020 года. Башни для ветроустановок производят в Таганроге.
"Сегодня на территории области реализуется сразу несколько проектов по строительству ветропарков. Ветростанции не загрязняют воздух, воду или почву и не производят твердые отходы, что благоприятно скажется на экологии Ростовской области. Региональное правительство оказывает максимальную поддержку инвесторам, заинтересованным в развитии "зеленой энергетики", - процитировал собеседник агентства слова министра промышленности и энергетики области Игоря Сорокина.
Ветропарк
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Как сообщал ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев, в 2018 году три компании – "Роснано", "Росатом" и итальянская "Энель" - подписали с регионом соглашения о строительстве ветропарков. После реализации проектов Ростовская область станет крупнейшим производителем ветряной энергии, примерно 600 мегаватт.

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