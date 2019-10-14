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РИА Новости

Суд в Москве подтвердил права компании Маслякова еще на два бренда КВН

18:07 14.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВедущий КВН Александр Масляков
Ведущий КВН Александр Масляков
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) в понедельник отклонил претензии ООО "Группа 7" к Роспатенту по поводу регистрации на компанию Александра Маслякова "АМИК" еще двух товарных знаков – "Международный союз КВН" и Planet KVN, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Роспатент в январе отклонил возражения "Группы 7" на предоставление "АМИКу" в 2006 и 2012 годах, соответственно, прав на эти бренды. В суде "Группа 7" просила признать незаконными эти решения ведомства.
Всего "Группа 7" оспаривает права компании Маслякова на шесть товарных знаков, в том числе на основной бренд, признанный общеизвестным в России, - "КВН". По этому товарному знаку спор еще не рассмотрен. Пять остальных заявлений "Группы 7" СИП уже отклонил. Ранее суд подтвердил права компании Маслякова на бренды "Планета КВН", The International Union КВН и "КВН Клуб веселых и находчивых".
"Группа 7" обосновывает свою заинтересованность тем, что ей принадлежат авторские права на сценарии первых игр КВН, а также на книгу "КВН. Клуб веселых и находчивых", изданную в 1965 году. Сценарии и книга были созданы в соавторстве Михаилом Яковлевым, Альбертом Аксельродом и Сергеем Муратовым. После смерти последнего из соавторов Муратова имущественные права на произведения перешли к его вдове Марине Топаз, которая в 2017 году передала их "Группе 7".
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По мнению заявителя, обозначение "КВН" стало общеизвестным благодаря телепередачам задолго до появления компании "АМИК", которая впоследствии приобрела права на бренд без согласия авторов книги и первых сценариев.
Как указывал представитель "Группы 7" на одном из заседаний суда, передачу КВН показывали по центральному телевидению с 1961 года, она сразу стала очень популярна, поэтому ее авторы издали книгу с правилами игры и инструкциями по организации. Из-за цензуры, отметил юрист, телетрансляции прекратили, но сама игра продолжалась.
Роспатент, отклоняя возражения "Группы 7", указывал, что известность бренду принесла не книга Яковлева, Аксельрода и Муратова, а телепередачи, создаваемые Масляковым. По мнению ведомства, популяризация игры связана в основном с его деятельностью. В настоящее время выпускается не менее 20 программ за каждый телевизионный сезон, которые транслируются в прайм-тайм, отмечал Роспатент.
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КВНАлександр МасляковРоспатентРоссияОбщество
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