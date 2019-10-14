Алекперов высказался за сохранение сделки ОПЕК+ с возможными изменениями

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов высказался за сохранение сделки ОПЕК+, однако при этом не обязательно в нынешних параметрах.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию.

"Я считаю, что соглашение должно быть сохранено, объемы могут меняться", - сказал Алекперов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах российско-саудовских переговоров.